Aşırlı Adası’nın tek sahipleri geyik ve keçiler

ANTALYA’nın Demre İlçesi Kekova Koyu açıklarındaki Aşırlı Adası’nda başta yaban keçisi ve geyik olmak üzere onlarca hayvan bir arada yaşıyor.

Demre’nin Kekova Koyu açıklarındaki 145 dekarlık, 1’inci Derece Doğal ve Tarihi SİT alanı Aşırlı Adası, üzerinde yaşayan yaban hayvanları ve hikayesiyle dikkati çekiyor. 1942 yılında Üçağız Mahallesi’nde oturan Süleyman Koç adına mahkemece tescil edilen Aşırlı Adası sonraki satışlarla birlikte 9’uncu sahibi emlakçı Nevzat Ak’a geçti. Nevzat Ak da adayı işadamı Ahmet Emin Silahyürekli’ye sattı. Ancak ada, üzerinde bulunan tarihi eserler nedeniyle Demre Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ‘devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu alan’ statüsüyle Hazine’ye devredildi. Yerel mahkemenin 2004 yılında verdiği kararın Yargıtay tarafından onanması ve hukuki sürecin sona ermesi üzerine 2010 yılında Demre Mal Müdürlüğü adanın tapusunu aldı.

YATÇILAR YİYECEK BIRAKIYOR

Adada hali hazırda insan yaşamı olmazken, eski sahiplerinin doğal yaşama bıraktığı çoğunluğu dağ keçisi ve geyiklerden oluşan hayvanlar adanın tek sahibi konumunda. Zaman içinde birçoğu kaçak avcıların kurbanı olan hayvanlar buna rağmen adada yaşamayı sürdürüyor. Hayvanlara bölgedeki yatçılar yiyecek ve su bırakarak destek olmaya çalışıyor.

“BU HAYVANLAR AVLANMASIN”

Bölgede yatçılık yapan İlyas Yıldırım, hayvanları burada yaşaması için besleyip su verdiklerini anlatırken, “Bu güzelliğin bozulmaması için bütün avcılardan rica ediyoruz, bu hayvanların birkaç kilo et için avlanmasını istemiyoruz. Bu güzelliğin devam etmesini bütün yatçılar ve Demre halkı olarak istiyoruz” dedi.

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