Aşırı tuz tüketimi birçok hastalığa kapı açıyor

Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Dr. Kadir Demirel, aşırı tuz tüketiminin kalp, damar, böbrek, pankreas hastalıklarına neden olduğunu ve kemik sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Dr. Demirler, Sağlık Bakanlığınca aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen Tuza Dikkat Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere şişmanlık, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önerildiğini vurguladı.

Söz konusu miktarın günlük tüketilen yiyecek ve içeceklerden sağlandığına da değinen Dr. Demirel açıklamasında şunlara yer verdi:

“2012’de Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yaptığı ulusal çalışmaya göre kişi başına günde 15 gram tuz tüketildiği bulunmuştur. Bu miktar günlük alınması gereken tuzun üç katına karşılık gelmektedir. Aşırı tuz tüketimi kalp, damar, böbrek, pankreas hastalıklarına neden olmakta, kemik sağlığımızı olumsuz etkilemektedir. Yediğimiz tuzun büyük bir kısmı satın aldığımız hazır gıdaların içinde gizlidir. Gıdaların etiketlerini kontrol edin ve daha az tuz tüketimi için tercihlerinizi değiştirin.”

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