Aşılama ekibi sokaklarda

Çankaya Belediyesi sahipsiz sokak hayvanları için yine sahada. Ekipler, bahar döneminde yeni doğan yavrulara iç dış parazit tedavisi ve aşı uygulaması yapıyor.

Yaşça büyük olan hayvanlar ise yapılan aşılamanın ardından barınağa alınarak kısırlaştırılıyor.

Sokak hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, bu kez de aşılama için sahada.

Ekipler bahar dönemi ile yeni doğan yavrulara iç dış parazit tedavisi ve aşı uygulaması yapıyor.

Yaşça büyük hayvanlar ise yapılan aşılamanın ardından barınağa alınarak kısırlaştırılıyor.

Amacın hem halk sağlığını korumak hem de sokak hayvanlarının sağlığını korumak olduğunu belirten yetkililer, “Böylelikle barınağımıza da sağlıklı hayvanları almış oluyoruz.

Barınakta kalan hayvanlar için dışardan getirilen hayvanların taşıyabileceği hastalık riski minimuma indirilmiş oluyor” dedi.

Mahallelerdeki hayvan severler ile koordineli yürütülen çalışmalar, ilk haftada Yüzüncü Yıl, Çiğdem, Sokullu, Birlik, Çayyolu ve Yaşamkent bölgelerinde yapıldı. Çalışmalar ilçe geneline yaygınlaştırılacak.

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