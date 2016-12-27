Asgari ücret oyunu!

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret açıklanıyor. Net 1400 lira olacağını söyleyen de var, 1600 liraya kadar çeşitli tahminlerde bulunan da.

Aslında bu konuda büyük bir oyun oynanıyor.

Küçük ve orta ölçekli bir çok özel kuruluş asgari ücreti geçen yıl boyunca resmi rakamın 300 lira altında, yani 1000 lira olarak uyguladı.

Çalıştırdıkları personel itibariyle ücreti banka yoluyla ödemek zorunda kalan kuruluşlar işçi başına 1300 lira yatırdı ama sonra bunun 300 lirasını elden geri aldı.

Yarın açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun piyasa yine bildiğini okuyacak, ekonomik durgunluğu öne sürerek işçilerine 1000 lira ödemeye devam edecek.

Yukarıdaki bilgileri iş adamı arkadaşlarımdan aldım.

Hepsi de, “Halen bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 1830 lira. Bunu veremeyecek çok sayıda işletme var. Hilenin nedeni bu. Gönül asgari ücretin 2000, hatta 3000 lira olmasını ister. Ama mevcut koşullar buna kesinlikle izin vermiyor” diyor.

Kaçak çalışan Suriyeli mülteciler de asgari ücretin resmi rakamın altında uygulanmasında etkili oluyor.

Bırakın 1000 lirayı, 500 liraya çalışmayı kabul eden Suriyeli mülteciler her gün onlarca işyerinin kapısını çalıyor.

Geçen seçim kampanyası sırasında asgari ücret adeta açık artırmaya çıkarılmıştı.

Sonunda Ak Parti yeniden iktidara geldi ve seçim meydanlarındaki vaadini tutarak asgari ücreti 1300 lira yaptı.

Ne var ki piyasa koşulları bu rakamı kabul etmedi.

İşsiz sayısı fazla, iş alanı az olunca ortaya böyle bir tablo çıkıyor ne yazık ki…

Dilerim, asgari ücret konusunda göz göre göre oyun oynanan, milyonlarca işçinin resmi asgari ücreti alamadığı son yıl olur 2017.

Hükümete düşen görev asgari ücreti sözde değil özde geçerli kılmaktır.

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