CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, işçi, emekli ve memur ücretlerinin, her geçen gün gelen zamlar karşısında eridiğini söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, Türk-İş’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Asgari ücretin 1603 TL olmasına karşın, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 1663 TL olarak açıklandığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Yoksulluk sınırı 5.416 TL olarak açıklandı. Mutfak enflasyonunda artış aylık yüzde 1,60 ve on iki aylık yüzde 12,29 olarak belirlendi. Bir kişinin aylık geçim maliyeti 2.055 TL olarak ifade edildi. Her gün gelen zamlarla bu rakamlar da her gün katlanıyor” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Genel Kurulda hükümet adına sorulara yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal’a, “Büyük mağduriyet yaşayan esnaf, işçi, emekli, memur ücretlerinde bir iyileştirme düşünüyor musunuz? Emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır mağdurdur. 2018 olsun bir umudu vermek mümkün müdür? 2018 yılında kaç öğretmen, kaç sağlık çalışanı göreve başlatılması düşünülmektedir? Taşeronlara kadro verilenlerin sayısı kaçtır? Kadro verilmeyen onca taşeronun durumu ne olacaktır?” şeklinde sorular yöneltti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularını Meclis kürsüsünden yanıtladı. Bakan Ağbal, hükümet olarak her zaman çalışanların, emeklilerin, işçilerin refah seviyesinin artırılması konusunda önemli düzenlemeler yaptıklarını iddia etti.