Keçiören Belediyesi ekipleri sokak sokak tarama yaparak yolları daha güvenli ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin havaların ısınmasının ardından başlattığı çalışmalar son hızla devam ediyor. Ekipler, Yayla Mahallesi Yahşihan ve 1397. Sokak, Şehit Kubilay Mahallesi 1800., 1802. ve Şehit Behsat Batmaca Sokak ile Atapark Mahallesi 1275. Sokakta asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Uyanış Mahallesi 1083., 1085. Sokaklar ve civarı, Atapark Mahallesi 1265. Sokak ve civarı, İncirli Mahallesi 127. Sokak ve civarı ile Aktepe Mahallesi 954. Sokak ve civarında ise kaldırım çalışması devam ediyor.

Yaklaşık 37 bin 517 ton asfalt serimi yaptıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak çalışmalarla ilgili şunları söyledi; “Keçiören’in genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyin önünde gelirken, Keçiören’i altyapı standartları yüksek bir şehir yapmaya da devam ediyoruz. Ayrıca yaya güvenliği için de ekiplerimiz 35 bin m² tretuvar döşedi, hedefimiz bu yılsonuna kadar 85.000 m²…” diye konuştu.