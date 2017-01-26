Aşevinde ihtiyaç sahiplerine yardımlar devam ediyor

Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için çalışmaya devam ediyor. Her gün muhtaç birçok aileye, modern ve sağlıklı koşullarda sıcak yemek ulaştırılıyor.

Bir ailenin iki öğününü karşılayacak şekilde hazırlanan yemekler, belediye araçlarıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor.

Sincan Belediyesi bünyesindeki aşevinin kazanları, yardıma muhtaç vatandaşlar için kaynamaya devam ediyor.

Belediye, her gün ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye, modern ve sağlıklı koşullarda sıcak yemek ulaştırıyor. Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine ulaşan Sincan Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da vatandaşları unutmuyor.

Aşevi ekipleri, kimsesiz ve yoksul vatandaşlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor.

Belediye, yemek dağıtımında önceliği sağlık sorunlarından ya da diğer problemlerden dolayı evde yemek pişiremeyen ailelere veriyor. Her gün 3 çeşit yemeği kapısına kadar giden aileler durumdan oldukça memnun. Her gün evlerine getirilen yemekler ailelerin iki öğünlük yemeğini karşılıyor.

Her eve sıcak bir çorba girmesi için imkânlar doğrultusunda çalıştıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna “Vatandaşımıza yardım etmek belediye olarak bizim en büyük görevimiz…

Vatandaşımız başı sıkıştığında elbette ki bize gelecek.

Biz de belediye olarak elimizden gelen her yardımı yapmak için çalışacağız.

Aşevimiz ihtiyaç sahibi aileleri belirleyerek sıcak yemek yardımında bulunuyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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