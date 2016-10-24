Asansörde kırmızı alarm

Ulutaş, bina yöneticilerine asansör bakımlarını mutlaka yetkili firmalara yaptırmalarını, merdiven altı firmalardan uzak durmalarını ve bakımlarda mutlaka mühendislerin görev yaptığından emin olmalarını istedi.

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 2015 yılında kullanılan yaklaşık 500 bin asansörden yalnızca 203 bininin yıllık periyodik kontrolünün yapılabildiğini söyledi.

Ulutaş, kontrol oranındaki düşüklüğünün yanı sıra asansörün ‘güvensiz’ olduğunu gösteren kırmızı etiket oranının da çok yüksek olduğunu söyledi. Ulutaş, “Kırmızı etiketli asansör oranı önceki yıllardaki düşüş eğiliminin tersine 2014’de yüzde 55’den 2015 yılında yüzde 58’e yükseldi. 2016 yılının ilk 10 ayındaki yüzde 73.3 olan kırmızı etiket alan asansörlerin ikinci kontrollerinde yıl sonu itibariyle bu oranın düşmesi beklense de ilk 10 ayda oluşan rakam korkutucu seviyede” dedi.

Apartmanların büyük ölçüde yetkili firmalarla anlaşma yapmış olmasına karşın, kırmızı etiketli asansör sayısının azalmadığına dikkat çeken Mahir Ulutaş, 2015 yılında kırmızı olmayan asansörlerin bakımlara rağmen, 2016’da kırmızıya dönüştüğünü söyledi. Ulutaş şöyle konuştu:

“Bakanlık verilerine göre; 2015’deki yüzde 34’lük uygunluk gösteren yeşil etiket oranı, 2016’nın ilk 10 ayında ise yüzde 14.4’e kadar geriledi. Benzer şekilde ikinci kontrollerde bu oranın yıl sonu itibariyle bir miktar yükselmesi beklense de bu düşüş tehlike işareti olarak kabul edilmeli. Düzenli bakıma rağmen, güvensiz anlamına gelen kırmızı etiketli asansör oranının yüzde 73.3 ve eksiklikleri bulunan kusurlu asansörlerin oranının ise 12.2 olması, köklü bir sorun yaşadığımıza işaret ediyor.”

ELEKTRİK MÜHENDİSİ BAKIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, asansörlerde can güvenliğini sağlamak için bakım ve servis hizmetlerinin uzman mühendislerin gözetiminde geçekleştirilmesinin çok önemli olduğunu açıkladı. Bakım sürecinde elektrik mühendisinin hizmetine gereksinim olduğunu belirten Ulutaş, “Elektrik mühendislerinin katılımı teknik zorunluluğun yanında, idari ve hukuki zorunluluk haline de getirilmeli. Asansör periyodik kontrollerinde incelenen topraklama, elektriksel güvenlik devreleri, kumanda panosu, kontaktörler, kat ve kapı kilit devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları, makine motor grubu ve ekipmanları, kabin ve kat butonları, ana güç tablosu, sigortalar, aydınlatma ve priz devreleri gibi kriterler elektrik ve elektronik mühendisliği uzmanlık alanına girmekte” dei. Ulutaş, asansör bakımlarında mühendis yoksa güvenlik tehlikesi olacağını söyledi.

İSTANBUL VE İZMİR’DEKİ KAZALARI İŞARET ETTİ

Asansör güvenliğini sağlayan ve düzenli olarak bakım ve kontrollerinin gerçekleşmemesi durumunda hayati risk oluşabilecek sistemlerin büyük ölçüde elektriksel olduğunu da belirten Ulutaş, “Son dönemde kamuoyunda çok tartışılan İstanbul’da Torunlar ve İzmir Karşıyaka’daki inşaat alanlarında yaşanan ölümlü kazaların, elektriksel güvenlik sistemlerindeki eksikliklerden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Asansörlerin bakımı ve periyodik kontrolü süreçlerine elektrik/elektronik mühendislerinin de katılımın sağlanmaması durumunda buna benzer kazaların yeniden yaşanması kaçınılmazdır” dedi.

BİNA YÖNETCİLERİNE ÇAĞRI

Bina yöneticilerine can ve mal güvenliği açısından çağrıda bulunan Ulutaş, şöyle devam etti:

“Asansörünüzün aylık bakımını mutlaka yetkili bir servise yaptırın. Yetkisiz merdiven altı firmalardan uzak durun. Bakım firmanızı seçerken, düşük maliyetten çok Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesine, EMO üyesi elektrik veya elektrik-elektronik mühendisi istihdam edip, etmediğine dikkat edin. Firmanın yetki belgesiyle yetinmeyin, elektrik mühendisinin de EMO üyeliğini teyit edin. Elektrik mühendisliği bilgisi olmadan, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisinin gözetimi olmadan yapılacak bakımlar ucuz olsa da, eksik ve niteliksiz olacaktır.”

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