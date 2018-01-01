Asansör denetimlerini kim yapıyor?

Ankara’daki herhangi bir asansörlü binaya girseniz, asansör kapılarının çoğunda kırmızı etiket görüyorsunuz. Bu, o asansörün teknik eksikleri olduğunu, kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirtiyor. Ancak bu konuda ciddi sıkıntılar ve kimi zaman tartışmalar yaşanıyor.

Asansörler, Makine Mühendisleri Odası’ndan gelen ekipler tarafından denetleniyor. Eksiklik gördüklerinde kırmızı etiketi yapıştırıyorlar, bu eksiklikleri ive yapılması gereken değişiklikleri içeren rapor hazırladıklarını belirterek bu raporu 250 liraya yakın bir ücret karşılığında vereceklerini bildiriyorlar.

Odanın denetimlerindeki eksiklikleri giderdiğinizde gelip tekrar kontrol ediyorlar bu defa mavi etiketi yapıştırıp, “bu asansör güvenlidir” diyorlar. Asansörlerin aylık düzenli olarak bakım ve kontrolünü yaptırsanız bile bu denetime tabii oluyorsunuz

Tartışmalar burada başlıyor. Örneğin, aylık düzenli olarak asansörlerin bakımını ve kontrolünü yaptırmasına rağmen kırmızı etiket yapıştırılıyor. Bakım yapan firma ile konuştuğunuzda Oda’nın gösterdiği eksikliklerin önemli olmadığını, genellikle, söz konusu ücreti almak için kırmızı etiket yapıştırdıklarını ifade ediyorlar.

İkinci neden asansör kullanım, bakım ve teknik özelliklerinde sık sık yönetmelik değişiklikleri yapılıyor. Bina sahipleri bunu yakın takip etmediklerinden Oda ile karşı karşıya kalıyorlar.

İşin belediye yönüne bakalım: Örneğin Çankaya’da asansör denetim yetkisi ilçe belediyede. Ancak Çankaya Belediyesi, yeterli elemanı olmadığından bu denetimi Makine Mühendisleri Odası’na yaptırıyor. Oda bir anlamda taşeron firma olarak Belediye adına çalışıyor. Sözkonusu kırmızı etiketlerin çok olması ve ücret tartışması da buradan kaynaklanıyor. Sağlanan gelir hem Oda, hem Belediye tarafından paylaşılıyor.

Gelelim Çankaya Belediyesi’nin asansörlerine… Örneğin Çayyolu’ndaki ek hizmet binasındaki asansörler gürültü çalışıyor, sallanıyor, kabinler titriyor. Binenler tedirgin oluyor ve üstelik asansör kapılarında ne kırmızı, ne de başka renkte etiket görülmüyor.

Belediye işe önce kendinden başlarsa vatandaşın asansör denetimine itirazları azalır.

ET OLMADI BALIK VERELİM

Bu yılki kış mevsimi havaların ılık gitmesi en çok balıkçılık sektörünü vurdu. Balık fiyatları Ankara’da en ucuz balık kilosu 20 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor. Balık fiyatlarını görünce “burası balıkçı mı kasap mı?” diye sormadan edemiyor insan.

Tarım Bakanımız bu işe de bir el atsa, mesela, Sudan’dan 4 dolara et yerine 2 dolara balık ithal edilir mi? Maksat dostlar alışverişte görsün.

ORTAK BİLETE HEMEN İMZA ATIN

Eğer milli piyangonun yılbaşı biletini ortaklaşa aldıysanız hemen arkasına isminizi yazın ve imza atı. Oldu ya ikramiye çıktı, eğer imzanız yoksa hiçbir hak iddia edemezsiniz.

Bize çıkmadı diyorsanız yapacak bir şey yok. Atın gitsin, hayalleriniz de unutun, biran önce zamlı Türkiye ile yaşamaya başlayın.