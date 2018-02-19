Başka şehirleri ve Ankara’nın diğer ilçelerini bilemiyoruz ama Çankaya İlçesi’ndeki apartman asansörleri yoğun denetim altında. İnsanımızın can ve mal güvenliği açısından bu denetimlere kimsenin söyleyeceği bir sözü yok ama işin malî boyutu çığırından çıktı ve adeta soyguna dönüştü.

Çankaya Belediyesi adına denetim yapan ekipler, eksikleri belirliyor, bir ay içinde bunların giderilmesi istiyor, giderken de asansör kapılarına kırmızı yani “kullanılması tehlikeli etiketi” yapıştırıyor, olmadı asansörünüzü kilitliyor.

Üstelik asansörünüz geçen yıl yenilediniz, sürekli aylık bakım yaptırıyorsunuz, denetimlerde bunların hiç bir anlamı yok çünkü en yeni de olsa bir sürü eksiklik çıkarılıyor. Nedeni; iki de bir sessiz sedasızca değiştirilen asansör işletme ve bakım yönetmelikleri.

Mekanizmalar dışında neymiş bu eksikliler diye bakıyorsunuz, çatıdaki asansör makine dairesine giden yola korkuluklu özel merdiven yapılması, kullanma talimatlarının asılaması, makine dairesinde baret, ışıldak bulundurulması, kapı anahtarının değiştirmesi, girilmez yazısı koyulması, asansör kuyusuna lâmba yerleştirilmesi, vs. gerekiyormuş. Sanırsınız apartman sakinleri baraj şantiyesinden geçiliyor. aman kafalarına bir şey değmesin diye baretli önlemi alınıyor.

BUNUN SONU YOK

Bu denetimler devam etsin de bunun maliyeti ne olacak? Bize ulaştırılan bir raporda “asansör eksiklerini belirtilen listeye uygun değiştirme bedeli olarak en az on bin lira” istenmiş. O zaman beş katlı bir apartmanda; vatandaşın “asansör için binlerce lira vererek sürekli eksiklik gideriyoruz, ne iş?” sorusuna yanıt bulamıyor.

Hadi bu yılda harcama yapılsın ama bu işin sonu yok. Yarın kalkarlar; asansör makine dairesinde yedek jeneratör, bunun için gerekli yakıt, yanına çay, şeker, çaydanlık, ısınma gereci, iş tulumu de isterler. Bunlar yok mu al kırmızı etiketi.

Vatandaş, doğal gaza, kapıcıya, suya, elektriğe para yetiştiremiyor, şimdi bir de asansör denetim giderleri için her yıl üç beş bin lira para ayıracak. Bilemiyorsunuz ki baret mi gerekli, merdiven mi yoksa çay mı?

Bir hesap, Türkiye genelinde en az beş milyon asansörlü bina olsun, hepsine bir adet bareti şart koşsanız, nereden nasıl temiz para kazanıldığını görürsünüz.

KAMU BİNALARI NE OLACAK?

Dikkat ediniz; iş merkezlerinde, AVM’lerde, yeni tamamlanmış 40 katlı yeni binalarda bile hep kırmızı etiket var ya da hiç yok. Hele başta Çankaya Belediyesi olmak üzere kamunun kullandığı binalarındaki asansörler için ne bakım, ne de denetim uyarı etiketini göremiyorsunuz.

İşte örnek; Çankaya Belediyesinin ek hizmet birimlerinin bulunduğu Çayyolu Mucibi Rahman Caddesi No 94 adresindeki dört asansöre bakmanız yeterli. Sonrada kalkıp biz Çankaya’daki tüm asansörleri denetledik demesinler.

Vatandaşa gelince, her yıl değiştirilen yönetmeliklerle kedinin bile geçmeyeceği yerlere merdiven yapılmasını isteyin ama iş belediye, kamu binası olunca salla gitsin.

Size tavsiyemiz özellikle kamu binalarında herhangi bir asansöre bindiğinizde uyarı etiketleri var mı diye sağına soluna bakın. Yoksa şikâyet edin. Etmezseniz bir olumsuzlukta size de payınız olur.