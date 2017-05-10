Almanya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sığınma başvurusunda bulunan Türk askerlerinden bazılarına olumlu yanıt verdi…

Son derece can sıkıcı bir haber bu…

İçişleri Bakanlığı verilerine dayandıran haberlere göre; sığınma talebi kabul edilenler, Almanya’daki NATO üssünde görevli ve diplomatik pasaport sahibi Türk askerleri…

Gerçi haberlerde sayı açıklanmadı ama; Mayıs 2017 tarihine kadar asker, hâkim, diplomat ve üst düzey devlet görevlisi olmak üzere, toplam 414 “diplomatik iltica başvurusu” yapıldığını biliniyor…

Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin karar vermek için 16 Nisan referandumunun sonuçlarının beklediği söyleniyor… Öte yandan Almanya”nın tutumunun, Belçika gibi ülkelere örnek teşkil edebileceği kesin… Alman Spiegel dergisi, Almanyaya toplamda 7 bin 700 Türk vatandaşı sığınma başvurusunu yapmış oyduğunu yazdı…

Hatırlanacağı gibi, Savunma Bakanı Fikri Işık, Ocak ayında bir açıklama yapmış ve “Almanya’daki Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini” söylemişti…

Ne yazık ki, sorunların bir demeçte çözülebileceği günlerde yaşamıyoruz artık…

Türkiye bir karar vermek ve Avrupa ile ilişkilerini ya düzeltmek, ya da bitirmek zorunda…

…Ve bu karar yalnızca şu anda Türkiye’de iktidar olanları değil, bütün Türk vatandaşlarını ilgilendirdiği için, çok önemli olacak…

Bu açıdan, Anayasa değişikliği referandumu öncesi Avrupa Birliği karşıtı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda ilişkileri düzeltme yönünde sinyal vermiş olması; önemli bir gelişme oldu…

Şimdi iş, somut adımlar atarak “sinyalleri kayda değen çabalara döndürmek olmalı…

Örneğin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker; “idamın yeniden getirilmesi durumunda Türkiye’nin AB içerisinde yerinin olmayacağını” söylediğini unutmamak gerek… Mayıs ayında yapılacak NATO Zirvesi’nde bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça sormayı planladığını da…

Soru basit olacak… “Türkiye’nin geleceğini nasıl planlıyor..? Avrupa ile mi, Avrupasız mı..?”

“Avrupa ile” demenin şartı da idam konusunu gündemden çıkarmak olacak… Ama Bahçeli’nin vereceği tepkiye ne karşılık verilecek o zaman… Ben de en çok bunu merak ediyorum..!

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