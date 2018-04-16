VÜCUDU hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminin gücünü ölçümleyen NK Test (Natural Killer Hücre Aktivitesi Testi) Medicana Çamlıca Hastanesi’nde uygulanmaya başladı. Bağışıklık sisteminin savaşçı hücrelerinin aktivitesini ölçmek için tasarlanan yöntem, kanser dahil pek çok ciddi hastalığın erken dönemde tanısının konulmasına destek oluyor.

NK Test, insan vücudunun hastalıklara karşı direncini ölçümlüyor. Laboratuvar koşulları altında uygulanan yenilikçi bir yöntem olan NK Test, bağışıklık sistemindeki “doğal öldürücü” olarak bilinen NK hücrelerinin aktivitesini, vücut ortamına yakın şartlarda kişinin kendi hücrelerini tepkimeye sokarak ölçümlüyor ve bağışıklık sistemi hakkında değerlendirme yapılmasına olanak sağlıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden önce Türkiye’de kullanılmaya başlayan yöntem, nörolojik rahatsızlıklar ve kanser başta olmak üzere ciddi hastalıklara karşı erken dönemde tıbbi ve yaşamsal tedbirlerin alınmasına yardımcı oluyor. Test, en az iki saatlik bir açlıktan sonra verilecek bir tüp kan ile herkese uygulanabiliyor.

AKTİF NK HÜCRELERİ KANSER HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR

Medicana Çamlıca Hastanesi Merkez Laboratuvarı Sorumlularından Dr. Hasan Uğur Öncel, Aktif NK hücrelerinin bağışıklık sisteminin savaşçı hücreleri olarak kanser hücrelerini yok ettiğini, vücudu virüslere karşı koruduğunu belirtti.

Öncel, “Hava kirliliği, radyasyon, yiyeceklere katkı maddesi olarak katılan kimyasal maddeler, tütün ürünleri kullanımı, yoğunluğu artan ultraviyole ışımaları, küresel ısınma gibi yaşamımıza giren birçok düzensizlik, vücudumuzda gerçekleşen hücre çoğalmalarında genetik ortamı etkileyerek, farklı yapılarda hücrelerin oluşmasına neden olmaktadır. NK hücreleri bu hücrelerle karşılaştıklarında aktifleşmekte ve imha işlemini gerçekleştirmektedirler” dedi.

NK AKTİVİTESİ DÜŞÜKSE HASTALIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

NK hücrelerinin aktivitesinin hastalıklar hakkında önemli ipuçları verdiğini ifade eden Dr. Hasan Uğur Öncel, şu bilgileri verdi:

“NK hücrelerinin aktivitelerinin birçok kanser türünde, Mültipl Sklerozlu hastalarda, HIV virüsünü aktif olarak taşıyan hastalarda, bağışıklık hastalıkları ve romatizmal hastalıkları olan hastalarda düşük olduğu saptanmıştır. NK hücre aktivitesi düşük olan kişiler hasta olmasalar bile, bu hastalıklara karşı dirençlerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu insanların yaşam şekillerini tekrar düzenlemeleri, bazı tedavi süreçleri ile bağışıklık sistemlerinin aktivitelerini yükseltmeleri, onları bu hastalıklara karşı güçlü kılacaktır. O nedenle bu test sonucu ve değişik zamanlarda elde edilen yeni sonuçların irdelenmesi erken dönemde kişileri bu hastalıklara karşı dirençli hale getirecektir”

“GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ VE TİTİZ BİR ÇALIŞMA GEREKTİRİYOR”

NK Test sisteminin dünyada çok yeni bir buluş olduğunu belirten Dr. Öncel, “Bu test sisteminin uygulama aşaması oldukça yoğun bir çaba gerektirmektedir. Çok gelişmiş test cihazlarından rapor aşamasına geçilmesine kadar uzun bir araştırma ve geliştirme çalışması gerektirmektedir. Medicana Çamlıca Hastanesi, akademik bir kadro oluşturup gerekli hassas test cihazlarını bünyesine katarak titiz ve uzun soluklu bu çalışmayı başlatmıştır. Türkiye bu testi birçok gelişmiş Avrupa ülkesinden önce devreye sokmuştur. Elde edilen sonuçların tüm tıp alemine tanı ve tedavi süreçlerine yeni katkılar sağlayacağını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

KİMLER YAPTIRMALI?

NK Test’in, herkese uygulanabileceğini ifade eden Dr. Öncel, “Doğuştan bağışıklık fonksiyonlarını izlemek isteyen sağlıklı insanlar sık sık hastalanan kişiler uzun süre kimyasallara, hormonlara ve kötü çevre şartlarına maruz kalanlar, kronik yorgunluğu olanlar, çok fazla sigara içenler ve ailesinde kanser öyküsü olan kişiler bu testi yaptırabilir. Bunun yanında NK Test, tedavisi devam eden kanser hastalarının tedavi süreçlerinin izlenmesinde, uygulanan tedavilerin değerlendirilmesinde, değerli katkılar sağlıyor. Hasta veya sağlıklı herkesin, kendi Natural Killer Hücre Aktivitesi düzeyini ölçümletmesi ve yaşam standartlarını, sonuçlarına göre tekrar düzenlemesinin faydaları göz önünde bulundurulduğunda sağlıklı bir geleceğe doğru alınan önemli bir vize belgesi olacağı kesindir” dedi.