Arslan: Proje okul gericileşme projesidir

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, “Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nda Proje Okul adı altında yapılanlar, eğitimde gericileşmenin, laik ve çağdaş eğitimi bitirmenin en somut örneklerinden biridir” dedi.

“Yüksek puanlarla kazanılan, öğrencileri üniversite sınavlarında göz dolduran, nitelikli öğretmen kadrosuna sahip, laik, bilimsel, Cumhuriyetçi eğitimde ısrarcı olan okullar, OHAL karanlığında tek tek cezalandırılıyor ve eğitimleri gölgeleniyor” diye konuşan Arslan şunları söyledi:

Uygulamaya sokulan Proje Okullardaki öğretmenlerimiz çok tedirgin, on binlerce öğrenci ve velimiz tepkilidir. Bakanlık da buna kulak vermelidir.

Türkiye’de imam hatip okullarına ihtiyaç yoktur. Siyasi iktidarın göreve gelmesinden bu yana, ülkemizde İmam Hatip Liseleri üç misli artmış, fen ve Anadolu liselerinde, meslek okullarında azalma olmuştur.

Gelinen aşama, eğitimin Bilal Erdoğan’ın hayallerine terk edilmesidir. Bu uygulama ile Eğitim birliği ilkesi ve çağdaş eğitim yok sayılmaktadır.

Koskoca eğitim kadrosu, milyonları ilgilendiren eğitim düzeni, İmam Hatip mezunu uğruna eğitim çöküşe terk edilmektedir.

Ülkemizin pırıl pırıl yeni bir kuşağı daha siyasi hesaplar uğruna kaybetme lüksü yoktur. Bugün boşta gezen genç işsizliğinde ilk sıradayız, matematik ve fen alanlarında gerideyiz. Buna çözüm bulacak teknik ve mesleki eğitim sistemi yerine, başarılı okulları ve öğretmenleri bu garabet kararla cezalandırıyorsunuz. Yapılanlar, eğitimi çürütmekte, genç kuşak potansiyelimizi yok edecek bir milli eğitim politikasını yürütmektedir.

Türkiye, öğretmen adayına “Reis” gibi anlamsız sorular sorularak yapılan mülakata arka çıkan, öğretmenle dalga geçen bir Milli Eğitim Bakanına sahiptir. Bundan daha utanç verici olan, “Bütün okullarımızın imam hatip lisesi gibi olması zamanı geldi” diyen Kabataş Lisesi Müdür Yardımcısının ve öğrencisi Andımızı okudu diye fırça atan bir öğretmenin hala o görevde durması, proje okullarla öğretmenini kaybeden velilerin, öğretmenlerin isyanına kulak tıkanmasıdır.

Ülkemizin eğitim sorunlarını derinleştiren bu iktidar, eğitimde kadrolaşma ve gericileşmenin merkezi durumundadır.

Bu zihniyet, şimdiye kadar beraber oldukları, kendi elleriyle büyüttükleri FETÖ ile ne mücadele edebilir, ne de ülkemizin dünya sıralamasında son sıralarda görünen eğitim karnesine çare olabilir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasından derhal vazgeçmelidir. Ülkemizin ortak paydası olan, darbe girişiminden sonrada anlaşılmış olması nedeniyle, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve çağdaş eğitime mutlaka geri dönülmelidir.

Artık bu iktidar, sorunları çözmek yerine, kendisi sorun olan bir iktidar durumuna gelmiştir.”

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