Armağan köyünde kuru fasulye ve tarla günü düzenlendi

KIRKLARELİ’nin Armağan köyünde, 2016 yılı uluslararası baklagil yılı dolayısıyla kuru fasulye ve tarla günü düzenlendi.

Düzenlenen Tarla Gününe İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Filiz İhtiyar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, personeli ve Merkez İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Demonstrasyon tarlasında yapılan konuşmalarda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, 2016 Bakliyat Yılı hakkında yaptığı konuşma sonrası hasadı yapılan her iki çeşidinde verimlerinin çiftçilere hayırlı, bol kazançlı ve bereketli olması dileklerinde bulundu. Etkinlikte Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Araştırma Meteoroloji Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Filiz İhtiyar’da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar.

Konuşmalar sonrası demonstrasyon sorumlusu Tekniker Güner Ön tarafından çeşitler ile ilgili kısa bilgilendirme yapıldı ve hazırlanan broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlikte küçük bir alanda fasulye hasat eden öğrenciler, köy muhtarı ve tarla sahibi Recep Dal ile birlikte hasadını yaptıkları fasulyenin dövülmesi işlemini gerçekleştirdi. Tarla etkinliği sonrası misafirlere muhtar Recep Dal tarafından kuru fasulye, bulgur pilavı ve kabak tatlısı ikramı yapıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...