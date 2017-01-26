Ardahanlı öğrenciler Altındağ’a hayran kaldı

“Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Ankara’ya gelen Ardahanlı öğrenciler, Altındağ’ı yakından tanıdı. İki günlük Ankara gezisinin büyük bölümünü Altındağ’da geçiren çocuklar bölgeye hayran kaldı.

Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hamamönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Hacı Bayram Camii gibi pek çok önemli yeri gezme imkanı bulan öğrenciler, daha sonra Hamamönü bölgesini keşfe çıktı.

Hamamönü’ne hayran kaldılar

Ardahanlı öğrenciler, Hamamönü’nü gezerek bu bölge hakkında önemli bilgiler elde etti. Önce Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı eve giden öğrenciler, burada Milli Mücadele Dönemi ile ilgili önemli anekdotları rehberlerden dinledi. Çocuklar, daha sonra yine aynı yerde bulunan Taceddin Dergâhı’nı gezdi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret eden Ardahanlı öğrenciler, dua etmeyi unutmadı. Hamamönü’ndeki tarihi Ankara evlerinden oldukça etkilenen çocuklar, son olarak Sanat Sokağı’nı gezdi. Bol bol fotoğraf çektiren öğrenciler, Hamamönü’ne hayran kaldıklarını söyledi.

Belki bir gün yine geliriz…

Ardahanlı öğrencilerden Asya Beşkaya, hem Anıtkabir’den hem de Hamamönü’nden çok etkilendiğini ifade etti. Ankara’da unutamayacağı iki gün geçirdiğini belirten Asya Beşkaya, bu geziyi Ardahan’daki tüm arkadaşlarına anlatacağını söyledi.

Bir diğer öğrenci Berat Bedirhan Kadiroğlu ise duygularını şöyle aktardı: “Ankara’ya ilk defa geldim.

Çok beğendim. Keşke biraz daha kalabilseydik. Başkan Amcamız bizi Altındağ’a davet etti. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz dedi. Belki bir gün yine geliriz.”

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