Arçelik ve LG arasında yeni ortaklık sözleşmesi

Yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG, mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klimaların yanısıra, ticari klima pazarında beklenen büyümeye hazırlık amacıyla Ticari Klima da üretecek.

Arçelik AŞ, Nisan 2017’den itibaren Türkiye pazarında tek üniteli hafif ticari klimalar hariç tüm LG markalı ticari ürünlerin satış hakkına münhasıran sahip olacak

Arçelik AŞ, Koç Holding AŞ ve LG Electronics Inc. arasında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni bir ortaklık sözleşmesi imzalandı.

Arçelik AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında “Şirketimizin yüzde 45, ana ortağımız Koç Holding AŞ’nin yüzde 5 oranında pay sahibi olduğu müşterek yönetime tabi ortaklığımız Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Arçelik-LG) yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin olarak Arçelik AŞ, Koç Holding AŞ ve LG Electronics Inc. arasında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere yeni bir ortaklık sözleşmesi imzalanmıştır.” denildi.

Yeni sözleşmenin eskisi ile aynı şekilde, yönetim kontrolünün Koç Topluluğu ve LG Electronics arasında yüzde 50-yüzde 50 paylaşımı esasına dayandığı belirtilen açıklamada, yeni ortaklık döneminde Arçelik-LG’nin mevcut durumda üretilen Ev Tipi Klimaların (RAC) yanı sıra, ticari klima pazarında beklenen büyümeye hazırlık amacıyla Ticari Klima (CAC) da üreteceği kaydedildi.

Reklam

Açıklamada ayrıca Arçelik AŞ’nin, Nisan 2017’den itibaren Türkiye pazarında tek üniteli hafif ticari klimalar hariç tüm LG markalı ticari ürünlerin satış hakkına münhasıran sahip olacağı bilgisi de yer aldı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...