Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık 2016’ya ilişkin Katı Yakıtlar verilerine göre, en fazla üretim ve teslimatın linyitte olduğu görüldü.

TÜİK, 2016’nın Aralık ayına ilişkin Katı Yakıtlar verilerini açıkladı. Buna göre, katı yakıtların 2016 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarları taşkömüründe 134 bin 608 ton, linyitte 4 milyon 513 bin 712 ton ve taşkömürü kokunda 370 bin 969 ton olarak gerçekleşti.

Teslimat miktarlarına bakıldığında ise, taşkömürünün 3 milyon 420 bin 690 ton, linyitin 4 milyon 703 bin 430 ton ve taşkömürü kokunun 439 bin 596 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK TAŞKÖMÜRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,4 iken linyitte yüzde 96 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51,8’i termik santrallere, yüzde 15,5’i kok tesislerine, yüzde 5,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 84,7’si termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

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