Aracın çarptığı köpeğe ilk müdahale zabıtadan

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri, bir aracın çarparak ağır yaraladıktan sonra kaçtığı sokak köpeğinin yardımına koştu.

Zabıta ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı köpek daha sonra yapılan tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları konusunda yürüttüğü faaliyetlerle de fark yaratıyor. Kahramankazan belediyesi zabıta ekipleri, rutin devriye görevi sırasında Kahramakazan-Ankara karayolunda bir aracın çaparak ağır yaraladıktan sonra kaçtığı bir sokak köpeğini tespit etti. Zabıta ekipleri bunun üzerine sokak köpeğinin yardımına koştu.

Zabıtalar yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra vakut kaybetmeden durumu Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen merkezde görevli veterinerler yaralı köpeği hemen ameliyata aldı. Yaralı köpek ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak merkezde bakıma alındı.

Onlar bizim dostlarımız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı olmanın görevleri olduğunu belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İlçede dünya çapında bir hizmet kalitesine sahip olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanlarını Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de bulunduğunu anımsatan Ertürk, şunları kaydetti:

“Merkezimiz sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor.

Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Merkezimiz de bu doğrultuda gelişmiş ülkelerde bu alanda faaliyet gösteren emsalleriyle yarışacak boyuttadır.”

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