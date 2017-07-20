Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan da bir kadının sokakta mini etekle dolaştığı video görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Kadının tutuklanmasını isteyen işgüzarların dediği oldu ve kadın tutuklandı.

Ancak sonra kadının bir akrabası ile sokağa çıktığı ve o erkek akrabasının görüntüleri çektiği, o yüzden de serbest bırakıldı açıklandı.

Videodaki kadın Suudi Arabistan polisine o görüntülerin kendi bilgisi dışında paylaşıldığını söylemiş. Ve bir erkek akrabasının da o esnada kendisine eşlik ettiğini belirtmiş.

İşte tam da burada çarpıklıklar başlıyor. Bir kadının sokakta mini etekle gezmesi Arabistan gibi bir ülkede aslında ceza almayabiliyorken, Bir başkasının ise yabancı bir erkek tarafından sadece yüzü göründü diye cezalandırılabiliyor.

İşin en saçma yeri ise bu görüntüleri çeken erkek akrabası arkadan kadının bütün edep yerlerini kızartmasını ağzı sulanmadan mı izliyor? Yani kadına sokağa çıkarken yanınızda bir erkek akrabanız olmalı kuralını koyan hükümet bunu hiç düşünmüyor mu? Öyle o küçük yerlerde pek çok genç kızımız ilk önce erkek akrabalarından taciz görürler.

Buradaki yaman çelişki iyi ban isim koyamadım zaten Suudi Arabistanın Çifte standartlarına bir isim koyamıyorum. Prenseslerden birisi kısacık ve açık saçlarıyla, minicik şortuyla moda ikonu gibi ortalıkta dolaşıp, erkeklerle yanyana İstediği gibi oturup konuşabilirken, diğer bir prenses başını açtı diye cezalandırıldı.

Ben bunun adını koyamadım siz koyarsınız ne ala…

MUHTEŞEM SES VEDA ETTİ

Sezen Aksu’nun müzik sektörüne sunduğu isimlerden biriydi Harun Kolçak. Tanışmıştım ve sohbet etmiştik. Değişik bir yaşam tarzı ve fikirleri vardı. Özünde oldukça duygusal bir insan ama muhteşem bir sesti.

Şarkılarındaki o yükselişi, güçlü performansı hep beğenirdim. Yani sevdiğim seslerden birisiydi. Yakışıklı bir babanın oğluydu. Türk sinemasının jönlerinden Eşref Kolçak onun babasıydı.

Zaman zaman mutsuzlukları oldu ama hep hayata tutundu. Maalesef öğrendim ki prostat kanserine yenik düşmüş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ne diyelim bizimde gideceğimiz yer orası.

Bugün biraz onun eski şarkılarını dinleyeceğim…