Arabesk yapılaşma

Avrupa şehirlerinden, Paris’e, Viyana’ya, Prag’a neden gideriz?

Ben kendi nedenimi yazayım: o güzelim mimariyi seyretmek, ip gibi cetvel konularak çizilmiş misali sokaklarını ve caddelerini gezmek için…

Ülkemize gelince arabesk yapılaşmanın sorumluları kimlerdir?

Şehir Plancısı, arsa sahibi, inşaat mühendisi, mimar ve baş sorumlu da belediyelerdir.

Birbirine geçen, virajlı yollar, caddeler hepsi birbirinden değişik apartmanlar, evler, bin bir türde dış boyalar, şaheser kapılar.

Hani denir ya vıcık vıcık tanımı ve beğenmesi çok zor mimari yapılar.

Bize özge mimarı yok mudur?

Vardır da uygulayan ve uygulanmasını sağlayacaklar yoktur.

Selçuklu mimarisi örnek alınamaz mı?

Zamanında Keçiören Belediye Başkanı arkadaşımız Turgut Altınok, arabesk yapılaşmanın önüne geçmiş, Selçuklu mimarisine uygun olacak şekilde ruhsatlandırma yapmıştı. Osmanlı mimarisini de ihmal etmemişti.

Belirli bir mimarı uygulamadan vazgeçtik. Keşke Cumhuriyet döneminden ve bir önceki (Osmanlı) döneminden kalan yapıları muhafaza edebilsek…

Ankara’da Anafartalar ve Ulus bölgesinde kalmış, tarihi binaları korumak ve gelecek kuşaklara bırakmak her kurumun görevidir.

Günümüze kadar olan oldu, hiç değilse bundan sonra verilecek ruhsatların özenle verilmesi yönetmeliklerde yer alan sığınak, garaj mecburiyetlerinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

Mimariye özen gösterilip, arabesk yapılaşmanın önüne geçilmelidir.

Binalar şehirlerin aynasıdır.

Alt yapısız şehirleşmede beş dakika yağan yağmur trafiği kilitlemektedir.

İş kaybı da cabasıdır.

Belediye başkanının oy kaygısı taşımayanı önceliği alt yapıya verir, oy kaygısı taşıyanlarda, park, bahçe ile göz boyar.

Sokaklar, caddeler öyle bir hale gelir ki, yüzme bilmeyen dışarı çıkmasın diyesi gelir insanın…

Arabesk yapılaşmanın önüne geçilmesi için, devletin el atması kaçınılmazdır. Aksi halde belediyeler bildiklerini okumaya devam edeceklerdir.

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