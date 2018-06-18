Gelişen teknolojiler ve bilimsel çalışmalar ışığında yapılan ve yapılan AR-GE çalışmaları , ülke ekonomisine önemli katkılar sunar. AR-GE’ye, inovasyona ve teknolojiye yatırım yapan firmalar geleceklerini yükseltirler.

Gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeler arasındaki farkın kapatılması için AR-GE çalışmalarına yatırm yapılmalı ve bu yatırmlar dünya kaynaklarınca desteklenmelidir. İnsanlığın mutlu olması ve kalkınması için öncelikli yatırım AR-GE’dir.

İklimlindirme sektöründe öncülük yapan firmaları kutlamak ve desteklemek gerekir.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu-TUBİTAK, 1963 yılından itibaren bugüne kadar Türkiye’nin kalkınma hedeflerine ulaşması yolunda bilgi ve bilim temelinde yerli teknolojimizi geliştirmek için önemli projeleri hayata geçirmiştir.

Ar-Ge’ye en fazla bütçe ayıran ülke yüzde 4.3 ile İsrail,yüzde 4.2 ile G.Kore,yüzde 3.3 ile Japonya ve İsveç yer almakta. Patentte ABD ilk sırada yer alırken onu Japonya, Almanya,GçKore, Fransa takip ediyor.

İletişim,haberleşme, iş,alışveriş, vergi ödemeleri ve haber okuma gibi dijital ekonomi enstrümanları kategorisinde en yukarda Hollanda yer almak ve onu Danimarka,Norveç, İsveç, G.Kore gibi ülkeler takip etmekteler. Dijital ekonomi altyapısında gelişmekte olan ülkeler arasında Malezya başta gelmekte ve onu Kosta Riko, Tayland, Çin,Brezilya, İran,G.Kore, Adrika ve Türkiye izlemekte… Türkiye bütün sektörlerde AR-GE’ye öncelik ve önem vermelidir.

Bütün bu gelişmelerin temelinde AR-GE gerçeğinin yatmakta olduğu açıkca görülmekte…

Araştırmayan geliştiremez. Geçmişin üzerinde oayalanara zaman,güç ve enerji kaybeder. Neden, niçin ve nasıl ile başlayarak ne yapmalıyım, neleri nasıl kullanmalı ve geleceği aydınlatmalıyım diye çabalayarak ekonomik ve sanayi alanı başta olmak üzere bütün alanlarda AR-GE’ye öncelik ve önem vermek zorunlululuğu bulunmaktadır.

Gelişmenin koşulu olan akıl,bilim ve teknoloji yolunu kullanan ülkeler gelişirler ve çağı izleyebilirler. Geri kalmışlık hiçbir zaman kader olamaz. Değiştirmmek insanıların elindedir.