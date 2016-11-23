AP’deki Türkiye oylaması Bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32.Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

“HİÇBİR KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR”

Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’ndaki Türkiye oylamasına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın Avrupa Parlamentosu’nda bir toplantı olacak ve Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için oylama yapacaklarmış. Peşinen ifade etmek isterim ki şu anda buradan söylüyorum, ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum: Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” dedi.

“VERİLMEK İSTENEN MESAJI BENİM HAZMETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Erdoğan, “15 Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için canlarını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz. Bu ülkenin istikrar ve istikbal mücadelesi orada ellerin havaya kalkıp inmesiyle kesintiye uğrayacak değildir. Bu millet tatlı su demokratı olmadığını, iradesine, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkmak için gerekirse canını feda edebileceğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya ispat etmiştir. Bu oylamanın siyasi bir bağlayıcılığı olmasa da açıkçası verilmek istenen mesajı benim hazmetmem mümkün değildir. Avrupa Parlamentosu’nun böyle bir oylamaya gitmeye tevessül etmesi dahi terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin, onların yanında saf tuttuğunun ifadesidir” diye konuştu

“SOMUT BİR DESTEK GÖRMEDİK”

Erdoğan, “Biz, Avrupa Birliği’nin değerlerine pek çok üye ülkeden daha fazla sahip çıktığımızı bugüne kadar sayısız kez ortaya koyduk.

Ancak, Batılı muhataplarımızdan kulağa hoş gelen sözlerin ötesinde somut bir destek görmedik. Tam tersine taahhütlerin hiçbiri gerçeğe dönüşmedi, verilen sözler yerine gelmedi” şeklinde konuştu.

“BATILI DOSTLARIMIZDAN SAMİMİ BİR DESTEK GÖRMEDİK”

Terör ile mücadele konusu üzerinden bazı batılı ülkelerini eleştiren Erdoğan, “Bir taraftan PKK’yı terör örgütü ilan edeceksin bir taraftan o teröristler orada nutuk atacak. Batılı dostlarımızdan samimi bir destek görmedik. Benzer tecrübeleri sizlerin de yaşadığını gayet iyi biliyorum. Ama gelin artık tavrımızı ortak belirleyelim diyorum. Sömürülen ülkeler olmaktan çıkalım. Gelin artık buralarda kendi geleceğimizi kendimiz belirleyelim” dedi.

“AMERİKAN KONGRESİ BÖYLE BİR KARARI ALABİLME CÜRETİNİ GÖSTERDİ”

Amerikan Kongresi’nin aldığı bazı kararları eleştiren Erdoğan, “En son Amerikan Kongresi’nin 11 Eylül terör hadisesi konusunda aldığı kararı biliyorsunuz değil mi Ne kararı aldılar? Dediler ki ‘Bu iki kuleyi Suudi Arabistan vurdu, öyleyse bunun bedelini Suudi Arabistan’dan alacağız. İsteyen Suudi Arabistan aleyhinde dava açabilir.’ Başlattılar mı? Dava açmaya başladılar. Böyle mantıksız bir şey olabilir mi Her ülkenin içinden terörist çıkar mı Çıkar. Sen şimdi benim ülkemden bir terörist çıktı diye nasıl oluyor da bir devleti, bir ülkeyi cezalandırıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi Ama Amerikan Kongresi böyle bir kararı alabilme cüretini gösterdi. Bakın şimdi yeni bir adım daha atıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yine Amerika. Kuveyt Türk ve Kuwait Foundation. Bunların bankalarıyla ilgili teröre destek verdikleri düşüncesiyle şimdi bunlara yönelik de aynı oyunu, aynı numarayı çevirmek istiyorlar. Böyle saçmalık, yanlış olamaz. Oyun yine İslam ülkeleri üzerinde. Yani biz terörist yetiştiriyoruz. Onlarda hiç böyle bir şey söz konusu değil. İslam ülkeleri olarak bu çifte standart karşısında, insanımıza zarar veren bu eylemler karşısında artık sesimizi ve tepkimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Batılı ülkelerin kendi çıkmazlarını, kendi bunalımlarını İslam dünyası ve Müslümanlar üzerine yansıtarak perdelemesine daha fazla tahammül edemeyiz. Çünkü biz tepkimizi demokrasinin imkanları içinde ortaya koymazsak, emin olun bu tavrın sahipleri daha fazla cesaret bulacaklardır. Biz haksızlıkları yüzlerine vurmazsak, korkarım ki bunların pervasızlıkları daha da artacaktır” diye konuştu.

“EĞER BUNLAR BİRİSİNE ‘DİKTATÖR’ DİYORSA BENİM İNDİMDE O İYİDİR”

Amerika seçimlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Olaylar karşısında susarsak, bir şey demezsek, Batı’ya selam duran eli kanlı tiranları kırmızı halılarda ağırlamayı, kendilerini eleştirenleri ise diktatör olarak yaftalamayı bunlar sürdüreceklerdir. Eğer bunlar birisine ‘diktatör’ diyorsa benim indimde o iyidir. Ecdadımız da değerlendirmeyi böyle yapmış. ‘Filanca mı dedi, o zaman onun tersini düşün…’ Ben de şimdi bunlar birilerine diktatör mü diyor, orada tam tersini düşüneceksin, o insan gayet iyidir. Çünkü onların çıkarlarına gelmiyor. Şimdi ABD bir seçim yaşadı değil mi Hesap tutmadı. Hesap farklıydı, seçimi Trump kazandı. Amerika’da Trump’a ne demeye başladılar ‘Diktatör’ demeye başladılar. Avrupa’nın değişik ülkelerinde sokaklara döküldüler, diktatör demeye başladılar. Hani demokrattınız Demokrasi sandık değil mi? Sandıktan çıkan neticeye saygı değil mi? Sandıktan çıkan neticeye niye saygı duymuyorsunuz Sandıktan şimdi böyle bir netice çıktı, Trump çıktı, saygı duyun. Bize de geliyorlar diyorlar ki ‘Bak Trump, Müslümanların aleyhinde konuştu, İslam’ın aleyhinde konuştu’ Biz siyasette bu tür şeylerin hepsine alışığız. Bugün böyle konuşulur, sonra bu yanlış düzeltilir. Fakat biz burada kalkıp kesinlikle oyuna gelmememiz lazım. Bunlar birisine diktatör diyorsa benim indimde o iyidir. Çünkü onların çıkarlarına gelmiyor. ABD’de bir seçim yapıldı, hesap tutmadı. Seçimi Trump kazandı, ABD’de Trump’a diktatör demeye başladılar. Avrupa’da gösteriler yapmaya başladılar. Hani demokrattınız? Saygı duyun. Bize de geliyorlar, Trump Müslümanların aleyhinde konuştu diyorlar. Siyasette bunlara alışığız. Bugün böyle konuşur, sonra bu yanlış düzeltilir. Bizim bu oyuna gelmememiz lazım. Demokrasi diyorsanız sandıktan çıkan neticeye saygı duyacaksınız. Siyasi gelişmeler ekonomiyi de menfi etkiliyor. Bugünkü toplantının ekonomik meselelerin tartışılması konusunda da önemli olduğu düşüncesindeyim” diye konuştu.

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