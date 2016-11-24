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AP müzakerelerin dondurulmasına ‘evet’ dedi

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Editör
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Beklendiği gibi Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Türkiye ile ’ye katılım müzakerelerinin “geçici” olarak  dondurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. Bağlayıcı olmayan önergenin liderleri üzerinde “siyasi baskı” oluşturacağı yorumları yapılıyor.

AP Genel Kurulu’nun bugün yaptığı oturumda Türkiye ile katılım müzakerelerinin “geçici” olarak dondurulmasını öngören önerge oylamaya konuldu.
Önergenin nihai metni, parlamentodaki siyasi grupların arasında yapılan görüşmelerin sonucunda son şeklini almıştı.

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