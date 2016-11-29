Anzer Balı’nın kilosu 900 lira, yok satıyor

RİZE’nin İkizdere İlçesi’nin 2 bin 300 rakımlı Ballıköy Köyü’nde üretilen Anzer balında bu yıl 2 tonu aşan üretim gerçekleştirildi. Tarihinin en verimli sezonunu geçiren ve kilosu 900 liraya satılan balların tamamı için sipariş alındı.

Ballıköy’e bağlı Anzer Yaylasında Haziran ayında 200 üretici 3 bin kovanda bal üretimine başladı. Ağustos ayı sonuna doğru sağımı yapılan ballar tahlil için Hacettepe Üniversitesi’ne gönderildi. Hava koşullarının iyi gitmesi ile birlikte 2 tonu aşan bal tahlilinden olumlu rapor alındı. Anzer balı için binden fazla kurum ve kuruluş ile kişiler bal siparişi vermişti. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kilosu 900 liradans atılan ballar için bu yıl ilk kez siparişlerin tamamını karşılayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Osman Civelek, bu yıl hava koşullarına bağlı olarak üretimde çok verimli bir sezon geçirildiğini belirterek,

“2 ton dolayında bal üretimi gerçekleştirildi. Yoğun sipariş almıştık. Hastalara öncelik vererek siparişleri göndermeye başladık. Devlet protokolü de bal siparişi vermişti. Rize Valiliği aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklara bal siparişlerini gönderdik. Bu yıl tüm talepleri karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz”

dedi.

SAHTECİLİĞE KARŞI ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Anzer balının taklit edilmesine yönelik üst düzey güvenlik tedbirleri aldıklarını ifade eden Civelek,

“Her yıl bal ambalajlarını değiştiriyoruz. Demir ve kurşun ile ıslak mühürlü bal kavanozları barkot etiketi ile satışa sunuluyor. Balların taklit edilmesinin önüne geçmeyi amaçladık. Vatandaşlarımız bal alırken kooperatifimizle irtibata geçmeli”

diye konuştu. Civelek, Asya ve Avrupa ülkelerinin büyükelçiliklerinin de bal siparişi verdiğini belirterek 14 ülkeye bal gönderdiklerini de sözlerine ekledi.

ANZER BALI

İkizdere’nin 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası’ndaki Ballıköy Köyü’nde yaklaşık 3 bin kovanda arıcılık yapılıyor. Hava şartları ve çiçek florasının çok değişken olması nedeniyle yıllık bal üretimi düşük miktarlarda üretiliyor. Anzer balının solunum hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Anzer yaylası, kendine özgü 40 endemik çiçek türünün yanı sıra yüzlerce çeşit bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve yurt dışından talep olan Anzer balı, önceden sipariş alınarak sınırlı miktarda satılıyor.

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