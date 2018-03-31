Aksaray’da cimnastik antrenörlüğü yapan eski Artistik Cimnastik Milli Takım sporcuları Haluk ve Melike Coşkun çifti, günde 4 saat eğitim verdikleri 5 ile 12 yaş arasındaki çocukları geleceğe hazırlıyor.

Antrenör Haluk Coşkun, yaptığı açıklamada, 6 yaşından beri cimnastik sporuyla ilgilendiğini, 10 yıl milli takıma hizmet verdikten sonra eşiyle beraber Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör olarak çalışmaya başladığını söyledi.Eşiyle 10 yaşından beri milli takımdan arkadaş olduklarını ve bugüne kadar hiç ayrılmadıklarını ifade eden Coşkun, “2 çocuğumuz var. İkisi de bu salonda büyüdü diyebiliriz. Ailecek sabahtan akşama kadar beraberiz. Elimizden geldiğince sporcu yetiştirerek, hizmet vermeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

– “Çocukları 4-5 yaşından itibaren spora başlatıyoruz”

Coşkun, cimnastiğin küçük yaşlarda başlanması gereken bir branş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Cimnastik, küçük yaşlarda yapılmaya başlanması gereken bir spor dalı. Çocukları 4-5 yaşından itibaren spora başlatıyoruz. Belli bir süreçten sonra çocuklar elemelerden geçiyor. Yarışmacı olup olmayacakları bu şekilde belli oluyor. Burada diğer sporların alt temel eğitimini de vermiş oluyoruz. Sürat, kondisyon, çabukluk gibi özellikler cimnastik sayesinde daha kolay elde edilip diğer branşlarda avantaj sağlanıyor. Eşimle beraber çocuklara eğitim vererek, onları geleceğin sporcuları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz.”

– Melike Coşkun: “Olimpiyatlara sporcu yetiştirebilmek için çalışıyoruz”

Melike Coşkun da eşiyle beraber sporcu yetiştirmekten mutluluk duyduğunu, eğitim verdikleri çocukları kendi evlatlarından ayrı görmediklerini aktardı.

Türkiye’de cimnastik sporunun yeterince bilinmediğini belirten Coşkun, şöyle konuştu:

“Türkiye olarak cimnastik sporu açısından biraz gerideyiz. Ne yazık ki çok iyi bilinmiyor. Cimnastik denildiğinde insanların aklına takla atma geliyor. Ben ve eşim bu sporu en iyi şekilde öğretebilmek ve olimpiyatlara sporcu yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah meyvelerini de alırız.”

– Alperen Coşkun: “Spordaki disiplin derslerime de katkı sağlıyor”

Sporculardan 12 yaşındaki Alperen Coşkun ise cimnastik sporunun hayatında çok önemli yerinin olduğunu vurgulayarak, “6 yaşından beri cimnastik sporuyla ilgileniyorum. Bu sporu yapmak çok güzel bir duygu. Bana birçok avantaj sağladı. Okulda kendi yaşıtlarımdan fiziksel açıdan daha farklı özelliklere sahip oluyorum. Spordaki disiplin derslerime de katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Velilerden Emine Dağ, çocuklarını spora yönlendirdiğini belirterek, “Kızım 2 yıldır cimnastiğe geliyor. Ondan önce de ablasını göndermiştim. Bu spor çocuklarımı hem psikolojik hem de bedenen çok rahatlatıyor. Okuldan sonra buraya gelmesi ona mutluluk veriyor.” diye konuştu.