Nike’ın genç futbolseverlere yönelik hayata geçirdiği antrenman programı ‘Nike Academy İstanbul’un yeni sezonu başlıyor. Antrenmanlara katılanlar ve fiziksel antrenmanları kaçıranlar yeteneklerini Nike Football App sayesinde de geliştirmeye devam ediyor.

Marka bu kapsamda gençlerin Arda Turan’la dijital ortamda antrenman yapma imkanı bulacakları bir etkinlik düzenliyor. “Arda Turan ile Hız Antrenmanı” ismiyle 22-23 ve 29-30 Ekim tarihlerinde İstanbul Feriköy’deki Taksimspor Sahası’nda gerçekleştirilecek etkinlikte genç yetenekler Arda Turan ile antrenman yapma keyfini yaşayacak ve ondan hızlı olmanın detaylarını öğrenme şansına sahip olacak.

Arda Turan: “Antrenman gerçekliğe hazırlandığın yerdir”

Futbolun değişken bir oyun olduğuna ve her saniyesinde ne getireceğinin belli olmadığına dikkat çeken Arda Turan, “O yüzden her şeye hazır olmak zorundasınız. Her şeye hazır olabilmenin en doğru yeri de antrenmanlardır. Karşılaşacağınız her duruma hazırlanabilmek içindir antrenmanlar. Yani gerçekliğe hazırlandığın yerdir. Antrenmanda hızlı olmalısın. Antrenmanda eğer yavaşsan, gereken önemi vermezsen, sahada da yavaşsındır. Bu yüzden hedeflerine ulaşabilmek için hep hızlı olmalı hep en iyiyi vermek zorundasın. Eğer zaten antrenmanı iyi yaparsan sahada da hazır olursun” dedi.

Arda Turan: Aileler çocuklarına destek olmalı

Üst düzey kulüplerde futbol eğitimi veren insanların sokakta ve onlara ulaşamayacak gençlere ulaşmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Arda Turan, şöyle devam etti: “Nike Akademi İstanbul’un böyle birleştirici bir unsuru var. Bu antrenmanlar gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri için muhteşem bir fırsat. Ayrıca bu antrenmanların ücretsiz olması, hem de sadece gençlere ve futbola odaklanması inanılmaz güzel bir olay. Ayrıca antrenmana katılamayan arkadaşlar, aplikasyon ile her gün antrenmanları takip edebilir, kendisi veya arkadaşlarıyla beraber nasıl antrenman yapabilecekleri görebilirler. Gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Antrenmanlarda, çocukların sosyal ilişkileri adına, toplumun içine girmeleri adına, kendilerini geliştirmeleri adına ve en üst seviyeleri görebilmeleri adına muhteşem bir fırsat diye düşünüyorum. Aileler de çocuklarına destek olmalı, ellerinden tutup bu antrenmanlara götürmeli.”

Tüm kupaları kazanmak istiyorum

Barcelona’da yeni sezonun kendisi için güzel başladığını söyleyen Arda Turan, “Burası Barcelona. Her zaman kazanmak zorundasınız. Ben de kazanmaya odaklanmış bir takımın parçasıyım artık. Önemli bir parçasıyım. Amacım her zaman tüm kupaları kazanmak. Bunun hayaliyle çalışıyorum, antrenmanlarıma çıkıyorum ve yaşıyorum.

