Antalya’da dünyaca ünlü ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Perge Antik Kenti, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nde, istenmeyen personelin ‘sürgün yeri’ olduğu öne sürüldü.

Geçici görevlerle çeşitli zamanlarda görevlendirilen 5 kişiye, yaklaşık 5 metrekarelik odada 2 sandalye ve küçük bir masa verildi. Kazı alanını denetleme ve rapor hazırlama gibi görevleri olmasına rağmen bu kişiler kazı alanına alınmıyor.

Perge, Antalya’nın 18 kilometre doğusunda Aksu İlçesi sınırlarında, bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan ve Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülen, dünyanın en önemli antik kentlerinden biri. Her yıl binlerce tatilci ve turistin ziyaret ettiği,1945’li yıllardan bu yana devam eden kazı çalışmalarında önemli bölümü gün yüzüne çıkartılan, restore çalışmalarıyla yeniden hayat verilen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan antik kent Perge, ‘Sürgün yeri’ olarak anılıyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerde görev yapan ve üst yönetimin istemediği personelin, Perge’ye gönderildiği ileri sürüldü.

KAZI ALANINA BİLE GİREMİYORLAR

Kültür Sanat- Sen Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, uzmanlık alanları olmamasına rağmen 3 veya 6 aylık sürelerle ve bittiğinde de bu süreleri uzatılan 5 personelin, çeşitli zamanlarda Perge’de görevlendirildiğini söyledi. Bu personel görevlerinin orada yapılan çalışmaları denetlemek, kontrol etmek, raporlaştırmak ve faaliyetler hakkında bilgi vermek gibi görüldüğünü anlatan Seyfi Turan, “Orada ihtiyaç var mı bu arkadaşlara, hayır yok. Zaten daha önce 9-10 ay önce sürgün edilen arkadaşlar var ve bunlardan bazıları geçici görevlendirme onaylarında, burada raporlaştırma diye yazılı görevlerinden biri ama raporu ilgili birime verdiklerinde alay konusu olmuşlar. İşlerine de karıştırmıyorlar. 3-4 kişi aynı odada, sıkış tepiş oturduklarını söylüyor. Orada rapor yazacaklar, denetleyecekler ama kazı alanına bile girmelerine izin verilmiyor” dedi.

“BUNUN ADI SÜRGÜNDÜR”

Perge’de devam eden çalışmaların görevlendirilen kişilerin uzmanlık alanı olmadığını söyleyen Seyfi Turan, “Arkeolojik kazı çok hassas bir iştir; Bir parçaya basılıp, kırılabilir. Tarihi bir eseri kurtarmaya çalışıyorsun. Bir de işin ehli, liyakatı olmayan birinin gitmesi çok doğru değil. Asıl gerekçe; onların uzaklaştırılmaları, stabilize edilmeleri. Bir şeylerden ya da gözden uzak tutulmalarını sağlamaktır ve bunun adı da sürgündür. Hem de bir mobbing uygulanmaktadır. 10 metrekare bile olsa 5 masanın sığdırılabileceği bir yer değil. Masaları, oturabilecekleri sandalyeleri, yemek yeme koşulları yok. Aksu otobüslerine binip gittiklerinde duraktan alana 25 dakikadan fazla yürüme mesafesi, öğle yemek sorunları var, 20- 25 dakika gidip gelecekler. Yazın sıcağında, kışın yağmur çamurda yürüyecekler çok doğru bir şey değil” diye konuştu.

5 PERSONELE 5 METREKARE ODA

Perge’de bu durumda 9- 10 aydır çalışan personel olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti:

“Gün içinde gezebilecekleri alan da yok. Saat 08.30’dan 17.30’a kadar ayrılamıyorlar. Görev alanı dışına çıkmaları durumunda mutlaka sıkıntı yaşıyorlar. Kışın zaten kazı çalışmaları duruyor. Aracı olan, içinde oturup akşama kadar müzik dinleyip, vakit geçirerek mesailerini doldurmaya çalışıyor. Görmek istemedikleri insanları gözden uzak tutmak için gönderiyorlar. Orada yapılan çalışmalara katkı sunabilecek arkadaşlar da değiller. Mobbing uygulama adına yapılmış bir görevlendirmedir. Niye sindirmeye çalışıyorlar onu bilmiyoruz. Bu personelin işini yapabileceği, oturabileceği koşul yok. Onun için bu bölgeye gönderiliyor. Çalışma koşulları uygun olsa, bu yazın sıcağında klimalı odaları olsa, gerçekten bilgisayarları olsa ya da rapor yazabilseler, bir şeyler üretebilseler amenna. Ama bu koşulların hiçbiri olmadığı halde 5 metrekarelik bir yerde 5 vasıflı arkadaşımızın oraya gönderilip tıkış tıkış bir arada oturtulmalarını doğru bulmuyoruz.”

“SÜRGÜNLE ANILMASI HOŞ DEĞİL”

Perge gibi bir değerin böyle bir konuda kullanılıyor olmasının da doğru olmadığını ifade eden Turan, şöyle dedi:

“Perge kültürü, tarihiyle Antalya’nın en önemli değerlerinden biri. Perge’nin sürgünlerle, sürgün yeri olarak anılması çok hoş bir şey değil. Onun yerine gerçekten liyakat sahibi, o tarihi kentin, insanların hizmetine sunulması ve tarihinin anlatılmasına katkı sunacak böyle bir güzel değerin, istem dışında hiç ilgisi olmayan ya da o konuda bilgileri olmayan insanların sırf cezalandırmak amacıyla görevlendirilmesi tabi ki kötü bir durum.”

Sürgüne gönderilenler dışında Perge Antik Kenti’nde 3 bakanlık personeli ile işçiler haricinde 6 kişilik kazı ekibi de bulunuyor.