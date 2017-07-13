GAZİANTEP’te Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından 2 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Türkiye’nin ilk ve tek aşılı Antep fıstığı serasında yılda 50 bin fidan üretiliyor.

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından Antepfıstığı üretiminde kalite ve verimi artırmaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 bin metrekarelik alana sera kuruldu. Yılda 20 bini aşılı olmak üzere 50 bin fidanın yetiştirildiği serada fıstık üreticilerinin kısa sürede verim alması sağlanıyor. Sera hakkında bilgi veren Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürü Dr. Nevzat Aslan, sera üretimi ile rekolte artışı sağlayan aşılı fidan yetiştirildiğini söyledi.

Enstitü olarak Antep fıstığı yetiştiricilerinin yeni üretim sahaları için fidan taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını belirten Dr. Nevzat Aslan, “İçinde bulunduğumuz kontrollü serada aşılı Antep fıstığı üretimi yapıyoruz. Antep fıstığı fidanları mutlaka aşılanmalıdır. Yoksa yabani dediğimiz ya da yerelde üç kısımda şekilde fıstık yetişiyor. Haziran ayında ağaçların mutlaka aşılanması gerekiyor. Biz burada sahada özel sektörde yeterince yapılmadığı için arge faaliyetlerimizin yanı sıra fidan üretimi yapıyoruz. Hastalık ve virüslere dayanıklı aşılı fidanlarla ürün üretimi bakım şartlarına göre 5- 6 yıl gibi erkene alınabiliyor. Enstitü olarak yıllık 50 bin civarında Antep fıstığı fidanı üretmekteyiz. Bu fidanlar sayesinde bahçe tesisi yapan üreticilerimiz erkenden verim alıyorlar. Aksi takdirde çöğür ya da tohum ektikleri zaman bahçenin verime yatması yaklaşık 10 yıl sürüyor. Ama aşılı şekilde alıp bahçe tesis ettiğinde ilk yılda bahçe tesisi sağlıklı bir şekilde oluşmaktadır. Aynı zamanda iyi bakım şartlarında 5- 6 yıl sonra ürün almaya başlamaktadırlar. Aşılı Antep fıstığı üretimi özel sektörde yeterince yapılmıyor. Yeni yeni başlayanlar var. Ama henüz piyasanın ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Biz özel sektörü bu noktada teşvik ediyoruz, teknik destek veriyoruz. Bu anlamda da sahada ciddi bir ihtiyaç bulunmaktadır. Biz bir fidanı yaklaşık 5-6 milimetre çapına geldiğinde aşılıyoruz. Sahadaki üreticilerimiz 10- 15 milim olduktan sonra yani 4- 5 yıl sonra aşılayabilmektedir. Biz erken aşıladığımız için ve aşılama ne kadar geç yapılsa tutma oranı daha yüksek oluyor. Ama erken dönemde ise böyle kontrollü bir serada aşıya gelir gelmez biz aşılamak zorundayız” dedi.

Son yıllarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle aşılanan fidanların belirli sıcaklıkta tutulması gerektiğini ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

“Yalnız Antep fıstığı diğer meyve türlerinden farklı olarak aşı tutma oranı biraz daha düşüktür. Normal şartlarda yüzde 30- 35 gibi aşı tutma oranı var. Aşı atıldıktan sonra da mutlaka Antep fıstığı fidanının bakımının iyi yapılması gerekir. Serin tutulması gerekiyor. Biz de bu serada fidanları aşırı sıcaklardan serin tutmaya çalışıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Antep fıstığı üretiminde son yıllarda hızla bir artış var. 2015 yılından 2016 yılına geldiğimizde üretim alanımız yüzde 15 kadar artmış bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde 3 milyon 100 bin dekarlık üzerinde Antepfıstığı üretimi yapılmaktadır.”