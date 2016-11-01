Antandros Antik Kenti kazıları son buldu

BALIKESİR’in Edremit İlçesi’ne bağlı Altınoluk Mahallesi’ndeki Antandros Antik Kenti’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi’nin ortak çalışmasıyla 15 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının 2016 sezonu da tamamlandı.

Antandros Antik Kenti, 2016 kazı çalışmalarıyla ilgili Altınoluk Abdullah Efendi Konağı’nda basın toplantısı yapıldı. Ardından antik kent gezildi, çalışmalar hakkında bilgi verildi. Farklı üniversitelerden 30 bilim insanı ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar hakkında konuşan ekip başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, 15 yıldır süren kazılarda, iki ana sektör olan ‘yamaç ev’ ve ‘nekropolis’ kazılarının önümüzdeki yıl da süreceğini belirtti. Prof.Dr. Polat, şöyle dedi:

“Antandros kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı ve Edremit Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 4 ay sürdü. Çalışmalar, iki ana sektörde yürütüldü. Bunlardan ilki yamaç ev olarak isimlendirilen Roma villasıdır. Villanın açık avlu ve güneyinde yapılan kazı çalışmalarında yine villaya ait olduğu düşünülen 8 dükkan açığa çıkarılmıştır. Villanın varlıklı sahibine ait olduğu düşünülen dükkanların kiraya verilerek gelir sağlandığı anlaşılmaktadır.”

Antandros kazılarında 8 dükkan bulunduğunu ancak sadece 2’sinin gün yüzüne çıkardıklarını söyleyen Prof. Dr. Polat,

“Bulduğumuz dükkanlar kuzeyden sınırlayan duvarın, antik dönemde eğimden dolayı çökmesi nedeniyle dükkanların içine yıkıldığı belirlenmiştir. Bu dolgu içerisinden geçen ve Efes Yamaç Evleri duvar resimleriyle önemli benzerlik gösteren bitkisel bezemeli duvar resimleri villadaki zengin yaşamın kanıtlarını oluşturmuştur. Bu zengin yaşamı kanıtlayan bir diğer kanıt da, başı korunamamış mermer Athena heykelciğidir” bilgisini verdi.

Antandros Kazı alanında M.Ö. 6. yüzyıla ait mimari pişmiş toprak süsleme elemanı parçası bulunduğuna dikkat çeken Polat, şöyle dedi:

“Süslü kireçtaşı mimari parça, bu zengin yaşamın çok daha erken dönemlerden beri Antandros’ta var olduğunu açığa vurmuştur. Buluntular arasında ele geçen balık oltalarının formunun modern olanaklarla aynı olması, bu konuda bir değişikliğin yaşanmadığını gösterirken; oldukça büyük olmaları, antik dönemde Edremit Körfezi’nde yakalanan balıkların boyutları hakkında da fikir verici olmuştur.İkinci çalışma alanı ise mezarlığı olan nekropolistir. 2016’da Pithos, çatı kiremiti ve lahitlerden oluşan 17 mezar ve bunlara ait mezar hediyeleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Bunlardan özellikle M.Ö. 4. yüzyıla ait bir çocuk mezarında ele geçen yedi adet pişmiş toprak heykelcik dikkat çekicidir.Erken yaşta ölen çocuk mezarına bırakılan bu heykelciklerden çocukla annenin birlikteliğini vurgulayanlar özellikle çok anlamlıdır. Ayrıca bu yıl ekibimize iskeletler üzerinde çalışmak amacıyla İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden bilim insanları katıldı, incelemek üzere diş örnekleri alındı.”

Antandros kazı çalışmalarında nekropolisteki mezarların erozyonla gelen toprakla kaplandığını ifade eden Polat,

“Bu mezarlardan, M.S. 4. yüzyıl itibariyle işliklerin kurulduğunu gösteren kanıtlara ulaşılmıştır. Özellikle ele geçen veriler, bu işliklerde şarap üretildiğine işaret etmektedir. 2016 yılında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan içerisinde mermer heykelcik, pişmiş toprak heykelcikler, gümüş ve bronz sikkeler, dokuma tezgah ağırlıkları, kemik objeler ve cam kolye ucunun da yer aldığı toplam 52 eser, restorasyon ve konservasyonları yapılarak Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesine teslim edilmiştir” diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka ise,

“Antandros Türkiye’nin batıya açılan yüzüdür. Edremit Belediyesi bu kazının devam etmesi için maddi desteğe devam edecektir. Turizmde ilerlemek için, Türkiye için bu kazılar çok önemlidir” dedi.

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