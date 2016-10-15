Antalya’da Suriyeli 105 kaçak yakalandı

ANTALYA’da polis ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonda, yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gideceği iddia edilen Suriyeli 105 kaçak yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’dan yola çıkan bir grup Suriyeli’nin, Manavgat İlçesi’nden yasadışı yollarla yurtdışına çıkış yapacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri Isparta- Antalya karayolunda önlem aldı. Sabah saatlerinde kontrol noktasında durdurulan 2 otobüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 105 kaçak yakalandı. Kaçaklar, polis ve jandarma eşliğinde Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul’a gönderilecek.

Otobüs şoförlerinden Suat Camadan, olayın suç olduğunu bilmediğini belirtti. Kaçakların hepsini İstanbul’da otogardan aldığını kaydeden Camada, “Neden oradan çıkışımıza izin verdiler. Bunlara neden bilet kestiler. Üstelik Antalya’ya gelirken kaç tane dinlenme tesisinde durdum. Şimdiye kadar neden yakalamadılar” diye konuştu.

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