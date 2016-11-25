Antalya’da şiir rüzgarı esecek

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 26 Kasım Cumartesi akşamı AKM’de Sonbahar Günleri Şiir Gecesi düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonunda Kültür Bakanlığı, Efem Akdeniz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen Sonbahar Günleri Şiir Gecesi, Antalya’yı şiire doyuracak. Etkinlikte Türkiye’nin 14 ilinde yaşayan yerel şairlerin şiirleri okunacak.

Şiirleri sanatseverlerin yakından tanıdığı isimler yorumlayacak. Türk Edebiyatı’nın temel yapı taşlarından biri olan şiirin icra edilmesi ve yerel şairlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen Sonbahar Günleri Şiir Gecesi, 26 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da AKM Perge Salonu’nda Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

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