Antalya’da patlama

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası’nın Çevreyolu üzerindeki binasının otoparkında, saat 08.50 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çok sayıda ambulans olay yerine sevkedildi.

Çevreyolu üzerindeki Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) binasının hemen arkasındaki açık otoparkta, saat 08.50 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Otoparktaki bir aracın tamamın parçalandığı, 4-5 aracın da hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın terör kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

Olayın ardından ATSO binası boşaltılırken, patlamanın şiddetiyle parçalanan cam kırıklarından yaralananlar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

MENDERES TÜREL KONUŞMA YAPACAKTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, öğleden sonra ATSO Başkanı Davut Çetin’i makamında zirayet edecek ve saat 15.00’de meclis toplantısında işadamlarına konuşacaktı. Yaklaşık 150 işadamının katıldığı bu toplantı, yıllardır sabah yapılırken, geçen son toplantıda alınan kararla öğleden sonra yapılmasına karar verilmişti.

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