Antalya, Rus turist oranında % 93 kayıp yaşadı

Turizm kenti Antalya’da, Rusya ve Avrupa turizm pazarında rekor düşüşler gerçekleşti. Rusya’dan geçen yılın 9 aylık dönemdeki kayıp oranı yüzde 92.9 olarak kaydedildi.Antalya Havalimanı verilerine göre, bu yıl eylül ayı sonu itibariyle havayoluyla gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 46.9 azaldı.



İlk 9 ayda 4 milyon 650 bin 238 turist ağırlayan Antalya’nın kaybı, 2015 yılının aynı dönemine göre 4 milyon 104 bin 685 turist oldu.

Rusya ve Avrupa turizm pazarında rekor düşüşler gerçekleşti. Antalya’nın en büyük iki pazarından Rusya’dan geçen yılın 9 aylık dönemdeki kayıp oranı yüzde 92.9 olarak kaydedildi. Geçen yıl 2 milyon 451 bin 993 Rus turiste karşın bu yılki rakam 173 bin 513’te kaldı. Rusya’dan gelen turist sayısı bu yıl 2 milyon 278 bin 480 kişi eksildi.

Antalya’nın bu yıl 9 ayda kaybettiği 4 milyon 104 bin turistin 3 milyon 34 binini Ruslar ve Almanlar oluşturdu. Rusya ve Almanya’nın ardından İsveç’ten yüzde 56.3’lük düşüş ve 141 bin 440 kayıpla 109 bin 786 turist geldi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...