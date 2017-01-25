Antalya, milyon 250 bin turist bekliyor

ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu’nun, 2017 yılı beklentilerini içeren raporuna göre, 2016’da 5.7 milyon turistle en kötü dönemini yaşayan kente, 2017’de yüzde 27 artışla 7 milyon 250 bin ziyaretçi bekleniyor. Geçen yıl 486 binde kalan Rusya pazarından 2.6 milyon Rus turist gelmesi öngörülüyor.

2016 yılında tarihinde görülmemiş oranda düşüş yaşayan Antalya turizmi, 2017’ye umutlu girdi. Rusya ile 2015’in son çeyreğinde uçak düşürme olayı sonrasında sona eren turist akışı, iki ülke liderinin temmuz ayından itibaren başlattığı görüşmelerle yeniden normale döndü. Eylül ayından itibaren de charter uçuşlara uygulanan yasak kaldırıldı. Rusya’nın yasağı kaldırmasıyla birlikte Suriye’de yaşananlar ve küresel terör gibi sorunlar nedeniyle de zor günler geçiren sektör için umut doğdu.

2016’DAN DAHA İYİ OLACAK

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2017 yılına ilişkin güncel gelişmeler ve verilere dayanarak bir simülasyon hazırladı. 2016 yılı için de aynı dönemde hazırladıkları simülasyonun büyük ölçüde gerçekleştiğini belirten Recep Yavuz, acentelerin öngörüleri, geçmiş yıllardaki turist rakamları ve bu pazarlardaki güncel durumlar, fuarlardan gözlemler gibi birçok başlık ele alınarak, 2017 yılına ilişkin simülasyonun ortaya çıkarıldığını söyledi. Yavuz, 2017 sezonunun toplamda 2016’dan daha iyi olacağını açıkladı.

RUSYA’DA BÜYÜK ARTIŞ

Simülasyonda en dikkat çekici pazar olan Rusya’da geçen yıl 486 bine düşen turist sayısı 2017 için 2 milyon 600 bin olarak öngörülüyor. Yüzde 171 gibi çok yüksek artış beklenilen Rusya pazarını da içine alan BDT pazarında toplam 3 milyon 400 bin turist beklediklerini belirten Yavuz, bunun 2.6 milyonunu Rusya, 600 binini Ukrayna, 200 binini de Kazakistan, Beyaz Rusya ve diğer BDT ülkelerinin oluşturduğunu dile getirdi.

ALMANYA VE AVRUPA’DA DÜŞÜŞ ORANI DÜŞÜYOR

2017 için Alman, İngiliz, İskandinav ve diğer Avrupa pazarlarında yüzde 4 ile yüzde 28 oranında düşüş olmasını muhtemel gösteren Yavuz, Rusya ile birlikte en büyük ikinci pazar olan Almanya’da yüzde 11 gerileme ve 1 milyon 750 bin turist sayısı gösterdi. Simülasyona göre, İskandinav pazarında yüzde 28 düşüş ve 300 bin, İngiliz pazarında yüzde 25 düşüş ve 250 bin, Hollanda pazarında yüzde 18 düşüş ve 250 bin, Belçika pazarında yüzde 13 düşüş 125 bin turist bekleniyor.

7 MİLYON 250 BİN

Polonya pazarında yüzde 11 düşüş ve 90 bin, Çek-Slovak pazarında yüzde 4 düşüş ve 85 bin, Avusturya pazarında yüzde 7 düşüş ve 75 bin, İsviçre pazarında yüzde 4 düşüş ve 75 bin, Fransa pazarında yüzde 7 düşüş ve 50 bin turist bekleniyor. Doğu Avrupa, Ortadoğu, İsrail ve diğer ülkelerin toplam pazarında da yüzde 10 düşüş ve 800 bin turist sayısı öngörülüyor.

Tüm bu verileri birleştirerek ortaya çıkardıkları simülasyona göre Antalya’ya 2017 yılında 7 milyon 250 bin turist geleceğini aktaran Yavuz, “Bu 2016 yılına göre yüzde 27 oranında artış demektir. Umarım 2017 sezonunda ibre yukarıya doğru ilerler” dedi.

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