Antalya Film Festivali’nde 12 film yarışacak

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53’üncü Uluslararası Antalya Film Festivali’nin Ulusal Yarışma kategorisinde yarışacak 12 film açıklandı.

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nin en ilgi çekici kategorisi olan Ulusal Yarışma Bölümü’nde Altın Portakal ödüllerine aday gösterilen, 2’si belgesel 12 film belirlendi. Türkiye sinemasının öncü yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Tereddüt’ (Türkiye prömiyeri), Derviş Zaim’in ise ‘Rüya’ adlı yeni başyapıtlarının da yer aldığı Altın Portakal adaylarından 8 film, yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı filmleri, 2’si de ikinci filmleri.

YARIŞACAK FİLMLER

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri şöyle:

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Albüm (Mehmet Can Mertoğlu), Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer), Eşik (Ayhan Salar), Genç Pehlivanlar (Mete Gümürhan), Mavi Bisiklet (Ümit Köreken), Orhan Pamuk’a Söylemeyin Kars’ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var (Rıza Sönmez), Rauf (Barış Kaya ve Soner Caner), Rüya (Derviş Zaim), Rüzgarda Salınan Nilüfer (Seren Yüce), Siyah Karga (Tayfur Aydın), Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu) ve Toz (Gözde Kural).

16 Ekim’de başlayacak festival, 23 Ekim’de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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