‘Antalya ekonomisi yüzde 20 küçüldü’

ATSO Başkanı Davut Çetin, Rusya ile yaşanan uçak krizi başta olmak üzere terör, mülteci sorunu ve darbe girişimi nedeniyle Antalya ekonomisinin yüzde 20 küçüldüğünü söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyet gösteren Antalya AB Bilgi Merkezi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliğiyle ‘Değişen Dünyada AB ve Türkiye Ekonomisi’ konulu söyleşi gerçekleştirildi. ATSO’da düzenlenen söyleşiye ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez’in konuk oldu. Toplantının açılışında konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Terör eylemleri, sınır dışı operasyonlar, mülteci sorunları, darbe girişimi, suikastler derken moralsiz bir toplum haline dönüştük. ‘Bugün hangi kötü haberi alacağız’ korkusu ile hiçbirimizin eli televizyona, gazetelere, sosyal medyaya gitmez oldu. Moralin olmadığı yerde ekonomi çarkları da dönmüyor” dedi.

KAFAMIZI KALDIRIP GELECEĞE BAKALIM

Siyasi olumsuzlukların ekonomide yaşanan sorunlarla birleşmesiyle bu zor dönemde toplumun hırçın, kızgın, tahammülsüz bir yapıya büründüğünü ifade eden Başkan Davut Çetin, şunları kaydetti:

“Ülke olarak bu bozuk psikolojiden biran önce çıkmamız ve olağan hayatın akışına uygun olarak işlerimize odaklanmamız gerekiyor. Polisimiz, askerimiz teröre karşı nasıl mücadele veriyorsa bizim de iş dünyası olarak ekonomik mücadeleye daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu ülkenin vatandaşları, iş dünyası olarak bu sarmaldan çıkmamız ve kafamızı kaldırıp geleceğe bakmamız gerekiyor. Çünkü biz bu ruh halindeyken Dünya’da ekonomik değişimler yaşanmaya devam ediyor. Böyle bir küresel ortamda ülke olarak en önemli meselemiz güven tesisidir. Türkiye ekonomisi, teröre ve darbe girişimine rağmen bir direnç göstermektedir. Artık yapısal reformlara, sanayi yatırımlarına bakmak zorundayız.”

ANTALYA EKONOMİSİ

Antalya ekonomisinin ülke ekonomisine nazaran çok daha çalkantılı bir dönemden geçirdiğini vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Turizmimizin 3’de 1’ini, tarımsal ihracatımızın 3’de 2’sini temsil eden Rusya ile yaşanan kriz ekonomimizi doğrudan etkiledi. Buna terör, mülteci sorunları, darbe girişimi eklenince ve nihayetinde ülkemizin imaj kaybı eklenince Avrupa pazarında da ciddi bir daralma yaşadık. Sonuç olarak Antalya ekonomisinin 2016’de yüze 20 dolayında küçüldüğünü tahmin ediyoruz” diye konuştu.

ANTALYA, 2004-2014 DÖNEMİNDE GELİR ARTIŞININ EN AZ OLDUĞU İL

Antalya ekonomisinin sorunları yalnızca Rusya krizi, terör nedeniyle Avrupa pazarı kaybından ibaret olmadığına da değinen Başkan Çetin, TUİK verilerine göre Antalya’nın, 2004-2014 döneminde kişi başına GSYH’nın en az arttığı il olduğuna işaret etti. Başkan Çetin, Antalya turizm ve ticaretinde kitle turizmi nedeniyle oluşan kültürü değiştirmek, yenilik, markalaşma ve güç birliği ile Antalya ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatmanın zorun olduğunu söyledi.

Toplantıda daha sonra ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ‘Değişen Dünya’da AB ve Türkiye Ekonomisi’ konulu sunum yaptı. Başkan Davut Çetin, Mahfi Eğilmez’e günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tablo hediye etti.

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