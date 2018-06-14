ANTALYA’da, arifeyle birlikte 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 bini yerli, 1 milyon turist ağırlanacak. Kent nüfusu, bayram tatili sürecinde 3,5 milyona yükselecek.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Akdeniz ve Ege sahillerinde büyük yoğunluk yaşanacak. Turizm sektörü temsilcilerine göre, sadece otellerde 300 bin kişilik tatil hareketliliği bekleniyor. 14 Haziran Perşembe arife günüyle başlayacak Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek. 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçim öncesine de denk gelen tatil fırsatını kaçırmak istemeyenler, sahillere akın ediyor. En büyük talebi ise Antalya görüyor. Kaş’tan Alanya’ya kadar ciddi talebin oluştuğu kentte, bayram döneminde 1 milyon yerli ve yabancı turist bekleniyor.

TURİZMDE ARTIŞ ORANLARI YÜKSEK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde kentin en önemli tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi’nde incelemelerde bulundu. Vali Karaloğlu, genel turizm ve bayram hareketliliğiyle ilgili değerlendirme yaptı. Antalya’nın 2017 yılında 2016’ya göre turizmde ciddi sıçrama yaşadığını kaydeden Karaloğlu, 2018’e de yeni hedeflerle girildiğini, mayıs sonu itibarıyla Antalya turizminde iyi başlangıç yapıldığını söyledi. Geçen yıla göre yüzde 45’lik artış olduğunu belirten Karaloğlu, “Mayıs aylarını mukayese ettiğimizde ise yüzde 52’lik artış var. Şimdi haziran ayındayız. İlk 10 günlük haziran ayı karşılaştırmalarında da yüzde 35’lik artış var. İyi başladık, iyi gidiyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu trendi devam ettirebilirsek koyduğumuz hedefleri yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Hatta bir miktar o hedefleri geçebiliriz” dedi.

KENT NÜFUSU 3,5 MİLYON OLACAK

Bayramların Türkiye’de ciddi iç turizm hareketliliği getirdiğini dile getiren Karaloğlu, “Bu Ramazan Bayramı kısa gibi gözükse de ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Yabancı turist bakımından otellerimizin doluluk oranları zaten iyi. Yerli turizmde sadece otellerde 150- 200 binlik hareketlilik bekliyoruz. Tabi Antalya’da ‘tatil’ deyince sadece oteller yok, burada yazlıkları olanlar, akrabasının yanına gelenler, eşe- dosta gelen var. Bizim söylediğimiz sadece otellerde 150-200 bin kişi arasında hareketlilik olacak. Bayram döneminde 800 bin civarında da yabancı misafirimizin olacağını varsayıyoruz. Bu şu anlama geliyor; Antalya’nın 2,5 milyonluk nüfusunun yanında, 1 milyon da yerli ve yabancı misafiri olacak. 3.5 milyonluk bir şehir olacağız” diye konuştu.

HUZURLU TATİL İÇİN TEDBİR

Bayramda yaşanacak yoğunluk ve alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Karaloğlu, “Tabi bunun yaratmış olduğu yoğunluk olacak. Hem trafikte hem havaalanında diğer sosyal mekanlarda yoğunluk olacak. Bayramda bunlara dönük tedbirlerimizi de aldık ve almaya devam ediyoruz. Hem yabancı hem yerli misafirlerimiz Antalya’da tatil için geliyor. Buradan dinlenmiş, huzurlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz” dedi.

HAREKETLİLİK ESNAFA YANSIR

​Bayram hareketliliğinin kent esnafına yansımaları üzerinde de değerlendirmede bulunan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

“Bayram döneminde hareketlilik esnafa daha çok yansır; çünkü yerli turist gezmeyi, alışveriş yapmayı yabancıya göre biraz daha çok seviyor. Bu nedenle bayram ve tatil sürecinde, esnafın işinin de iyi olacağını öngörüyoruz. Otelden turist çarşıya kendiliğinden çıkmaz. Bunu bizim çıkarmamız lazım. Turizmle ilgilenen arkadaşların, mesela paket olarak Kaleiçi’ni arz edersek gelir çarşıyı, müzemizi, Tünektepe’mizi, Kurşunlu ve Düden şelalelerimizi gezer, esnaf da bundan istifade eder. Ama biz bunu ürüne dönüştürüp de müşterimize arz etmez ve sadece beklersek kimse çarşıya gelmez.”