ANODER Başkanı Kalkan: “Sermayesi dürüstlük olan galerici esnafının son derece faydasına olan ikinci el otomotiv satışına gelen bu düzenlemeyi destekliyoruz”

İkinci el araç satışlarında garanti dönemi başlıyor. Bundan böyle ikinci el araçlar içinde garanti verilecek. İkinci el araçların satışı öncesinde ekspertiz raporu düzenlenecek ve araçlar için takip sistemi kurulacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el motorlu araçların ticaretiyle ilgili yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin 3 ila 6 ay arasında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yönetmeliğe göre ülkemizde sıfır araç alınırken uygulanan garanti ikinci el araçlar için de geçerli olacak

İkinci el araç satışı yapan kişiler de artık resmi yolla satış yapabilmesi için yetki belgesi almak zorunda. Alınan bu yetki belgelerinin geçerliliği 5 yıl sürecek. Bu işi yapan kişilerin lise mezunu olması, devlete karşı suç işlememiş olması gerekiyor.

En geç 6 ay içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile ilgili olarak Ankara Oto Galericiler Derneği Başkanı İlkay Kalkan’ın görüşlerin aldık.

ikinci el otomotiv satışına yeni düzenleme geliyor

Ankara Oto Galericileri Derneği ANODER Başkanı İlkay Kalkan,” ikinci el otomotiv satışına yeni düzenleme getiren mevzuatın Resmi Gazete’de yayınlanması üzerine sermayesi dürüstlük olan galerici esnafının son derece faydasına olan bu düzenlemeyi destekliyoruz ” dedi

Kalkan,“ Mevzuat özellikle ikinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesi noktasında, bu mesleği yapan esnafın belli bir nitelikte olmasını, her önüne gelenin bu işi yapmamasını sağlaması açısından son derece önemlidir.

Vergi verip istihdam yaratan ve Ahilik geleneğinden gelen esnaf arkadaşlarımızın yani Ankaralı Galericilerin dört gözle beklediği bir çalışmadır.

Her önüne gelenin galericilik veya araç alım satımı yapmayacak olması, mesleği sadece esnaf belgesi olanların yapacak olması, sektörün büyük bir oranda kayıt dışına kaydığı son dönemleri baz alacak olursak en çok bizleri sevindirecek bir uygulamadır”

Bizler için güvenilirlik en büyük sermayedir

“Ayrıca ikinci el otomobile arızası, kazası gibi ayrıntıların yer aldığı bir künye sisteminin getirilmesi galerici esnafını da rahatlatacak, düzgün ekspertizler neticesinde oluşan araç kimlik belgeleri esnafımız üzerindeki olumsuz algıların da yok olmasını sağlayacaktır.

Satılan araçların niteliklerinin tam olarak beyan edilmesi ve sözleşme çerçevelerinin netleşmesi hem galericilerin hem de vatandaşın güven unsurunu pekiştirecektir. Bizler için güvenilirlik en büyük sermayedir.

Yeni düzenleme alıcıların haklarını korumasının yanı sıra ticaretin belli bir kurallar içerisinde yapılmasını sağlaması ve buradaki suistimalleri ve dolandırıcılığı önlemesi açısından da son derece önemlidir”

Galerici esnafının imajı düzeltilecek

“Bu düzenleme ayrıca vatandaşın aklındaki soru işaretlerini yok edeceği gibi galerici esnafının imajının düzeltilmesini de sağlayacaktır. Bizler için en önemli adım ise sektörün kayıt dışılıktan kurtulup vergi veren istihdam yaratan dürüst esnaflar tarafından temsil edilecek olmasıdır.

Esnafımız doğru beyan ve nesnel ekspertiz raporu sonucu oluşan araç kimlik belgesinin daima arkasında olacak ve mesleğimizin sermayesi olan güvenilirlik unsurunu pekiştirecektir.

STK temsilcilerine teşekkür ediyoruz

Sermayesi dürüstlük olan galerici esnafının son derece faydasına olan bu düzenlemeyi destekliyor, sektörümüze getirdiği katkı ve yeniliklerden ötürü Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm kamu ve STK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.