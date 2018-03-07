Kızımız, teyzemiz, halamız, gelinlerimiz ve “Cennet anaların ayağı altında” tabirine konu annelerimiz…

Ve de son 6 yıl içerisinde katledilen 1.758 kadınımız…

2012’de 210,

2013’te 234,

2014’de 294,

2015’te 303,

2016’da 328,

2017 yılında katledilen 389 kadınımız…

Hayattan kopartılan cinayete kurban edilenlerin utanç veren sayıları…

Önüne gelenin fetvacı kesildiği bir ortamda, kadın cinayetlerinin sonlandırılmasını beklemek iyimserlik olur.

Nişanı bozdun vur, boşandın öldür, randevuya geç geldin bıçakla. Vay ki vay…

Eşitliğe gelince; Fetvacılara kulak verirsek, kadın hiç yok…

O evde oturup çocuk büyütecek, kocasından dayak yiyecek, Anadolu tabiriyle “Sırtından sopa karnında sıpa eksik olmayacak.”

Hadi kocaman bir hayret ki, hayret diyelim…

Hazreti Ömer devrinde, Mekke şehrinin zabıta amirinin bir kadın olduğu, zamanımızda “Kadın çalışamaz!” fetvasını verenlere soruyorum; bu kural hangi kitapta yazıyor?

Bu uyduruk fetvacıların Kuran-ı Kerim’i iyi okumalarını öneririm. Kadın hakkının ne olduğunu bir defa değil, bin defa okusunlar da, ondan sonra fetva vermeye kalksınlar.

Bu gibi insanlara birazcık izan demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Ama yargıçlarımıza şu teklifi yapabiliriz.

Tahrik indirimi yapılırken vicdan duygusunun öne alınıp öyle karar verilmesidir.

Kanunları değiştirmek o kadarda zor değildir. Bu bağlamda, tüm kadınların huzur ve refah içerisinde yaşamalarını diler, saygılarımı sunarım.