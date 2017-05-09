Anneler Günü için 150 milyon dal çiçek

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, Antalya’da üretilen çiçeklerle kutlanacak. Bu yıl Anneler Günü için 36 ülkeye 50 milyon dal çiçek ihraç edilirken, iç piyasada da 100 milyon dal çiçek tüketilmesi bekleniyor.

Türkiye’nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya’dan bu yıl yine Anneler Günü için Avrupa’nın birçok ülkesine milyonlarca çiçek gönderildi. 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü için, Antalyalı kesme çiçek üreticileri tarafından Avrupa’nın yaklaşık 36 ülkesine toplam 7 milyon dolarlık 50 milyon dal çiçek gönderildi.

Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, bu yıl çok soğuk bir kış geçtiğini, özellikle mayıs ayındaki sıcaklıklarının çiçek için çok uygun bir hava olduğunu ve verimliliğin arttığını söyledi. Verimin iki hatta üç kat arttığına işaret eden Osman Bağdatlıoğlu, “Dolayısıyla ihracat ve iç pazarda verimlilik var. Çiçek seraları festival havasında. Önümüzdeki Anneler Günü için 36 ülkeye yaklaşık 50 milyon dal çiçek ihraç edildi” dedi.

ANNELERE EN ÇOK PEMBE RENKLER TALEP GÖRÜYOR

Çoğunluğu kadın binlerce kişinin bu sektörde çalıştığına dikkat çeken Bağdatlıoğlu,

“İhracatın yanı sıra iç pazarda da ciddi bir hareketlilik var. Geçen yıllarda kişi başına 1 dolar olan çiçek tüketimi 5-6 dolara yükseldi.

Anneler Günü de en çoğaldığı dönem. Anneler Günü’nde annelere en ucuz ve anlamlı hediye çiçek olduğu için Türkiye’den de alıcıların Antalya bölgesine gelmesi bize mutluluk veriyor.

Özellikle karanfil buketlerine talep var. Yine Türkiye’den çok fazla süpermarketten talep gelmeye başladı. Eskiden süpermarket satışları olmazken, aynı Avrupa’ya ihraç ettiğimiz gibi süpermarketlere de buketlerimizi gönderiyoruz. Böylelikle halkımız ucuza süpermarketlerden buket alma imkanı buluyor. Gerbera, karanfil, yeşillikler, lisyantus gibi çiçekler ağırlıklı talep görüyor. Pembe renkler fazlasıyla talep görüyor”

diye konuştu.

İÇ PİYASAYA 100 MİLYON DAL

Sahil bölgesindeki üretim sezonunun da Anneler Günü ile birlikte sona ereceğini belirten Bağdatlıoğlu, “Bizim için de kış sezonunun son günleri. Anneler Günü sonrasında artık yayla üretimine geçeceğiz. Isparta ve Burdur’dan çiçeklerimizi yurtdışına göndereceğiz. İç pazarda ise Anneler Günü’nde geçen yıllara göre çok daha fazla ve kaliteli çiçekler piyasada olacak. Yaklaşık 100 milyon dal iç tüketim tahmin ediliyor. Türkiye’de yeni ürünlerimizin annelerimizi de güldüreceğine inanıyorum” dedi.

RUSYA’YA YASAK KALKTI AMA İHRACAT YAPILAMIYOR

İhracat yapılan 36 ülke arasında geçen ay kesme çiçek ihracatı yasağının kaldırıldığı Rusya’nın olmadığını dile getiren Bağdatlıoğlu, “Şu anda yasak kalkmış olmasına rağmen Rusya’ya çiçek ihraç edemiyoruz. Kağıt üzerinde kaldırılmış olmakla birlikte uygulanan iki-üç kat vergilerle ve kapılarındaki ağır denetimlerle çiçeğin hiç girme şansı yok.

Rusya özellikle çiçekte Hollanda ve Fas’ı kullanıyor ama Türk çiçeğini direkt kendi kapılarından geçirmek istemiyor. Her ne kadar serbest bıraktık deseler de sıkıntımız var. Biz de oraya gönderemediğimiz çiçekleri yeni pazarlar ve iç pazarda halkımıza sunmaya çalışıyoruz.

Umuyoruz o kapılar da açılır. Lafta kalmaz, eski günlerde olduğu gibi ihracatımız gerçekleştirilir. Polonya, Macaristan, Sırbistan gibi Doğu Avrupa ülkelerine geçen yıllarda çok düşük ihracat varken bu yıl özellikle süpermarketlerin devreye girmesiyle ciddi artış yaşandı” diye konuştu.

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