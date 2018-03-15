Anaların ağladığını gördükçe yüreğim kan ağlıyor ve Anadolu’nun ağladığını gördükçe kanım duruyor ve neler oluyor, niçin oluyor,neler yapılmalı? diye düşünüyorum.Hep beraber düşünmeliyiz.

Anarşi ve terör son bulsun ve tüm dünya insanı huzur bulsun,mutlu olsun.

Ölen garip yoksul, öldüren şaşkın yoksul. Analar ağlıyor,Anadolu ağlıyor günlerce, yıllarca.Ey şaşkınlar, ey garipler, ey ne yaptığını bilmeyenler düşünün biraz.Hepinizin anası bu yurdu ANADOLU yaptı.Atalarınızın kemikleri sızlıyor.Onlar birlikte yurdu beklediler ve kanlarıyla bu topakları yurt edindiler.Siz, bu kutsal mirası korumak ve geliştirmekle yükümlüsünüz.

Yurdu korumakla görevli asker , polis güvenlik kuvvetlerine ve birlikte aynı kaderi-tasayı-umudu paylaştığınız vatandaşlarınıza, kardeşlerinize nasıl kıyıyorsunuz? İradenizin dışında kimden ve nereden emir alarak kime hizmet ettiğinizi sanıyorsunuz? Yurdumuz üzerinde tarih boyunca gizli emelleri olan iç ve dış hainlerin ekmeğine yağ sürmektesiniz. Anaları ağlatanların anaları ağlar.Analar ağlıyor ve Anadolu ağlıyor. Durun ve kısaca başkalarından gelen sesleri değil vicdanınızın sessini dinleyerek, Anadolu’yu Anayurt yapan ve bu topraklarda yatan atalarınızın seslerine kulaklarınızı verip gönlünüzü açın.

İstiklâl Marşı’mızın şu dizelerini okuyun “Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme,tanı;/Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı./Sen şehit oğlusun,incitme, yazıktır,atanı;/Verme,dünyaları alsan da,bu cennet vatanı.”

Açın gönlünüzü atalarınızın sesine ki yürekleriniz, başkalarının pompalayarak doldurduğu kinlerden ve yanlışlıklarından kurtulsun. Ülkemiz karalar bağlamasın ve analar ağlamasın. Analar ve çocuklar ülkemizin geleceğidir.Baş tacı edilmeliler.

“Bayramda seyranda bu anayurtta/İnsan birbirine sarılır oğul,

Barışıp birleşir sevinçte dertte/Taş taşın üstüne örülür oğul .” Âşık Beyanî

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet vatana,vatana yönelik şiddet kadınlara ve çocuklara yönelmiş demektir. Kadınlar anadır, vatandır, onlara kıyanlar vatan ve insanlık düşmanıdırlar.