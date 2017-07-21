Sık rastlanan bir şikâyet olan kabızlık, çocukların yaklaşık %30’unda görülen hastalık. Zamanla düzelir düşüncesiyle çocuklarda kabızlık tedavisinin ertelenmesi, makatta yara ve kanama, hatta büyüme gelişiminde duraksama gibi komplikasyonlara neden olabiliyor

Çocuklar arasında kaka yapma alışkanlığı farklılık gösterebiliyor. Ancak normal gibi görünen farklılıklar bazen büyük bir rahatsızlığın habercisi olabiliyor. İşte bu nedenle çocuklarda kaka yapma alışkanlığının normal olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. EmseyHospital’dan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, kabızlığın çocuklarda sık rastlanan bir rahatsızlık olduğunu belirterek, normal gibi görülen ve zamanla düzelir düşüncesiyle tedavisi ertelenen bu rahatsızlığın, erken tedavi edilmemesi durumunda makatta yara ve kanama, kaka tutma, kaka kaçırma, hatta büyüme gelişmede duraksama gibi komplikasyonlara neden olabildiğini belirtti.

Çocuklarda kabızlığın birden fazla nedeni var

Kabızlık başlangıcını çok çeşitli nedenlerle olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, “Küçük çocuklarda, yeterince anne sütü alamama ve mama ile beslenme, ek gıdaya başlama, anüs çevresi pişik ve abse gelişmesi, geçirilen enfeksiyonlar kabızlık nedeni olabilir. Daha büyük çocuklarda ise oyuna dalıp kaka tutma, okulda veya kreşte kakasını yapamama, kuru ve lifsiz gıda tüketimi nedenler arasındadır.” Şeklinde konuştu. Haftada 3 ya da daha az kaka yapma, tuvalet eğitimi sonrası haftada en az bir defa kaka kaçırma, ağrılı ya da sert kaka yapma, kaka tutma, büyük çaplı kaka yapma gibi şikayetlerin kabızlık belirtisi olabileceğini söyleyen Korkmaz, zamanında etkili bir tedavi yapılmaması durumunda problemin katlanarak büyüdüğünü ve neden olduğu komplikasyonlarla tedavinin hem uzun, hem de çok zor hale gelebileceğini ifade etti.

Tedavi sonrası kabızlık tamamen geçmeyebilir!

Her kabızlık rahatsızlığının tamamen düzelemeyebileceğine vurgu yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mevlit Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “ Ne yazık ki her kabız hastası normal kaka yapma ritmine ulaşamayabilir. Çünkü kabızlığa neden olabilecek ve tedavisi gerçekten çok zor olan pek çok hastalık vardır. Özellikle anne-babada da kabızlık varsa çocuklar da bu sıkıntıyı çekebilmektedir. Bu hastaların bir kısmı büyüdükçe pelvik kaslar ve karın içi basıncını iyi kullanarak kaka yapmayı daha düzenli hale getirebilir. Ancak bunların iyi takip edilerek, tanı ve tedavi konusunda gerçekten her şeyin yapıldığından emin olmak gerekir.”