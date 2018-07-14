ANTALYA’nın Serik ilçesinde 17 Temmuz’da 5 yıldızlı otelde konser verecek İngiliz ünlü şarkıcı Anne Marie, konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı, puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem konulmasını istedi.

‘Rockabye’ şarkısıyla geçen yıl müzik listelerini alt üst eden Anne Marie, 17 Temmuz’da Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde konser verecek. Türkiye’deki ikinci konserini verecek İngiliz ünlü şarkıcı, konser öncesi menajeri aracılığıyla bir takım taleplerde bulundu. Otelde konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı konulmasını isteyen şarkıcı 27 yaşındaki Anne Marie’nin diğer talepleri arasında puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem de yer aldı.

ULTRA LÜKS VİLLADA KONAKLAYACAK

Sesi, şarkıları ve güzelliğiyle büyüleyen Anne Marie, konser vereceği otelde lüks ve donanımın üst düzeyde olduğu ‘Crown Villa’da konaklayacak. Marie, konserden iki gün önce yaklaşık 3800 metrekarelik alana sahip olan villaya yerleşecek. Anne Marie’ye butler (kâhya), aşçı, servis ve temizlik elemanı olmak üzere toplam 10 kişilik özel bir ekip hizmet edecek. Havaalanından helikopterle otele getirilecek olan sanatçı, havada kısa bir Antalya turu da yapacak.

Anne Marie’nin konserinin ardından aynı otelde 30 Temmuz’da müziğin yaşayan efsanesi Tom Jones, 14 Ağustos’ta ise İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı ve model Dua Lipa sahne alacak.