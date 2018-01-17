ÇOCUĞUNUZU SUÇLAYIP YARGILAMAYIN

Öğrenciler şimdiden Cuma günü alacakları karne heyecanını yaşamaya başladı Yarıyıl tatili öncesi karnesinde zayıfı olan öğrencilere anne ve babaların nasıl davranması gerektiği konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu.

“Karne heyecanı mı karne kaygısı mı?” soruma rehberlik öğretmeni Seyhan Savaş Hender, “karne sadece öğrenciye değil anne ve babaya da verilen bir belge” diye yanıt verdi.

Hender, “Kötü karne herkesten önce çocuğu üzer ve utandırır. Ayrıca cezalandırıcı bir tutuma girmeye gerek yoktur. Kesinlikle çocuğu suçlamayın. Ona tembel, geri zekalı, aptal demeyin. Sık sık seni seviyorum, iyi ki varsın kelimelerini kullanınız. Çocuklar bizim umutlarımız ve en kıymetlilerimizdir” dedi.

2017-2018 eğitim dönemi yarıyıl tatili 22 Ocak tarihinde başlıyor. Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 Şubat 2018 tarihine kadar uzun bir tatil yapacaklar.

Rehberlik öğretmeni Seyhan Savaş Hender, ailelere seslenerek, “Çoğunuzun karnesinde zayıf geliyorsa sizin de karneniz zayıf geliyor demektir. O yüzden çoğunuzun karnesi zayıf geldiği zaman sinirlenmek ve üzülmek yerine nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Acaba okuldan mı kaynaklanıyor öğretmenden mi kaynaklanıyor bunları düşünüp öncelikle çözüm bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

“KARNE HER ŞEYİN SONU DEĞİL”

Karnenin her şeyin sonu olmadığını kaydeden Hender şöyle konuştu:

“Karne her şeyin sonu değil. Yeni başlangıçların vesilesidir. Kötü karne herkesten önce çocuğu üzer ve utandırır. Ayrıca cezalandırıcı bir tutuma girmeye gerek yoktur. Zayıfın hayatın sonu olmadığı aksine daha çok çaba harcamak ve birlikte gereken önlemleri almak için bir uyarı olduğu konuşulmalıdır. Bu konuşmalar, rehber öğretmenler ya da sınıf öğretmenleri tarafından ailelerle, çocuklarla ya da aileler tarafından mutlaka çocuklarla gerçekleştirilmelidir. Çocuklara neleri yapamayacaklarından çok nelerin yapılabileceğini anlatmak, daha çok işe yarayacaktır”

Bir çocuğun en değerli hazinesinin annesi ve babasının ona değer verdiğini bilmesi olduğunu söyleyen Hender, “Aile üyeleri arasındaki bozuk ilişkiler olumsuz etki yapar. Başarısızlıkları karşısında kırıcı değil anlayışlı olun Hatalarından dolayı sürekli eleştirmeyin. Çocuğunuzun karnesi ile ilgili düşüncelerinizi onu incitmeden net bir şekilde anlatınız. Kesinlikle çocuğu suçlayıp yargılamayınız. Çocuğunuza tembel, geri zekalı, aptal gibi isimler takmayınız. Karnesi iyi de olsa kötü de olsa her zaman onu sevdiğinizi hissettirin. Sık sık “Seni seviyorum” “İyi ki varsın “kelimelerini kullanınız. Çocuklar bizim umutlarımız ve en kıymetlilerimizdir” diye konuştu.