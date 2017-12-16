Ankara’yı yönetenler Yenimahalle’de

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’yı yönetenleri Yenimahalle’nin bütçe yemeğinde buluşturdu.

Koyu sohbetlerin yapıldığı yemekte Ak Partili, CHP’li, MHP’li belediye başkanları Ankara’yı konuştu. Başkanlar verdikleri birlik, beraberlik mesajlarıyla Başkent’e ve Başkentliye yapılacak en güzel yatırımın ortak akılla hizmet olduğunu gözler önüne serdi.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde Ankara Konağı’nda verilen yemeğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez, CHP İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri, Yenimahalle ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Bütçelerimiz Ankara’mıza hayırlı olsun

Kısa bir konuşma ile misafirlerini selamlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sizleri ilçemizde ağırlamaktan onur duydum. Yenimahalle’mizin de Büyükşehir’imizin de ilçe belediyelerimizin de bütçeleri Ankara’mıza hayırlı olsun. Bütçelerimizin halkımızın yararına kullanılacağına inancım tam. Davetimize gösterdiğiniz teveccühünüze teşekkür ederim” dedi.