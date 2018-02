Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün yaklaşık 2 milyon 200 bin aracın geçiş yaptığı Başkent trafiğini rahatlatacak projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Birçoğu 2018 yılında hayata geçirilecek projelerle Başkent trafiğine nefes aldırmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Mustafa Tuna, “Bu yıl Başkent’in dört bir tarafında trafik yoğunluğu tespit ettiğimiz bölgelerde kavşak projelerinin yapımına başlıyoruz. Kepekli mevkii, Samsun Yolu Türk Telekom önü ile Akköprü kavşağı için start verdik. Bu üç kavşağın yapımına Allah’ın izniyle okullar tatile girdiği zaman başlayacağız. Ancak bu üç kavşak dışında Başkentimizin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan yeni köprülü kavşak projeleri üzerinde çalışıyoruz.

İlk etapta Fen İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte aciliyeti olduğunu düşündüğümüz 10 yeni köprülü kavşak projesini devreye sokmayı planlıyoruz. Şu anda devam eden köprülü kavşaklarımızın haricinde yeni başlanacak bu çalışmalarla Başkent trafiğimiz daha da nefes alacak. Ankaramızın doğu-batı, kuzey-güney aksı alternatif yol ve güzergahlara yapacağımız kavşaklarla birleşecek ”dedi.

İLK KAVŞAK, ESKİŞEHİR YOLU –YAŞAMKENT KAVŞAĞI’NA

Yeni kavşak çalışmalarının ilkinin Eskişehir Yolu üzerindeki Yaşamkent Kavşağı’nda yapılacağını açıklayan Tuna, “Bu yıl ilk çalışmamız burada olacak. Daha sonra sırasıyla Korukent ve Başkent Üniversitesi’nin önündeki bölgelerde de köprülü kavşak çalışması yapacağız” diye konuştu.

Bu kavşakların tamamının yapımıyla birlikte Eskişehir Yolu’nda kesintisiz bir trafik akışı sağlanacağının altını çizen Tuna, “Buralara battı-çıktı şeklinde köprülü kavşak yapacağız. Bu sayede de sürücülerimiz Eskişehir Yolu üzerinde hiçbir duraksama yapmadan seyahat edebilecek” değerlendirmesinde bulundu.

SAMSUN YOLU KESİNTİSİZ AKACAK

Samsun Yolu üzerinde de iki ayrı bölgede ışıklı kavşak bulunduğunu, buraların da trafikte yığılmalara neden olduğunu ifade eden Tuna, bölgede yaşayan Başkentlilere de şu müjdeyi verdi:

“Türk Telekom önü dışında Samsun Yolu üzerinde ışıklı kavşaklar mevcut. Bu ışıklardan biri Mavi Göl’ün önünde, diğeri de Çevre Yolu’na girmeden hemen önce. Bu ikisini de kaldırıp, buralara da battı-çıktı köprü yapacağız.”

Konya Yolu’na paralel yeni bir yol planlaması yaptıklarını da vurgulayan Tuna, yapımı devam eden ODTÜ Teknokent Kavşağı üzerinden İncek’e yeni yol açıldığını söyledi. Başkan Tuna, yolun İncek’e kadar uzatılmasının ardından bu yolun İncek Bulvarı üzerinden Niğde Otoyolu’na bağlantısının yapılacağı müjdesini de verdi.

HAVAALANI YOLU ÜZERİNDE FRUKO KAVŞAĞI’NA NEŞTER

10 yeni köprülü kavşak çalışması içinde önem verdikleri projeleri tek tek anlatan Başkan Tuna, “Havaalanı Yolu Fruko Kavşağı, Sincan Devrimler Caddesi üzeri ve Sincan OSB önünde yeni kavşaklar devreye girecek. Aynı zamanda Anadolu Bulvarı üzerindeki TUVTÜRK önünde devam eden köprülü kavşak çalışmamızı da 2,5 aya kadar bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

SIKINTILI BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

Başkent trafiğinde sıkıntı oluşturduğu ve aşırı yoğunluk yaşandığı bölgeleri tek tek tespit ederek uzmanlarla birlikte trafik yoğunluğunu azaltacak çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını belirten Tuna, diğer alternatif yol ve kavşakları da sıraladı:

“Çakırlar Çiftliği ile Göksu Göleti’ni birbirine bağlayacağız. Yolu açtık ancak ASKİ burada çalışma yapıyor. O yolu bitirdiğimizde özellikle Eryaman’dan gelen vatandaşlarımız artık İstanbul Yolu’nu kullanmak zorunda kalmayacak. Bu yeni yol trafik akışını Anadolu Bulvarı’na bağlayacak. Sürücülerimiz trafik yoğunluğu yaşamadan bu sayede şehir merkezine ulaşabilecek.”

ARAÇ SAYISI HER YIL 50 BİN ARTIYOR

Ankara’da her 3,5 kişiye bir araç, İstanbul’da ise her 6 kişiye bir araç düştüğüne dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Ankara trafiğine ilişkin rakamları da paylaştı:

“Başkent’te her gün 1 milyon 950 Ankara plakalı araç trafiğe çıkıyor. Buna yabancı plakalı günlük 350 bin araç da eklenince, her gün 2 milyon 200 bin aracın Başkent yollarında olduğunu görüyoruz. Her yıl ise Ankara’da araç sayısı 50 bin artıyor. Bizim Başkent’teki araç sayısını düşürme gibi durumumuz olamaz. Ancak yeni katılan araçlara rağmen Başkent trafiğini rahatlatabilmek adına bu araçları şehrin dört bir tarafına dağıtabiliriz. Bunun için de sürekli çalışıyor, yeni çözümler arıyor ve uyguluyoruz.”

“ESKİŞEHİR YOLU TRAFİĞİ YÜZDE 17 RAHATLADI”

Göreve geldikten sonra önemli bir projeyi Ankaralıların hizmetine sunduklarını belirten Tuna, “Sabancı- Bağlıca Bulvarı”nı birbirine bağlayan ve Zırhlı Birlikler Arazisi içinden geçen bulvarı kullanan vatandaşların memnuniyetini görmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Başkan Tuna, “Bu yol sayesinde Eskişehir Yolu trafiği yüzde 17 oranında azaldı. Bu gerçekten önemli bir rakam.

Orayı kullanan vatandaşlarımız, bizi arayıp, ulaşımlarının yarım saat kısaldığını ve teşekkürlerini iletiyorlar” dedi.