Eğriova Tabiat Parkı, Ankara’nın yanı başındaki cennet. Ankara’da yayla yok diyenlere inat bütün güzelliğiyle duruyor.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Parkı, Ankara’ya 150 km, Beypazarı’na 50 km uzaklıktadır. 2011 yılında Tabiat Parkı olarak tescillenmiştir. Bu güzel tabiat parkının çevresi sarıçam ormanlarıyla kaplıdır. Park, sahip olduğu orman ve göl manzarasıyla şehir stresinden uzaklaşmak isteyenlere iyi bir seçenek sunmaktadır. Tabiat Parkı’nda kamp, izcilik, trekking, piknik yapmak mümkün. Ayrıca hafta sonları fotoğrafçıların da uğrak yeri olmaktadır. Doğa sporları için de uygun ortamlar sağlayan park, barındırdığı kendine özgü bitki ve hayvan çeşitliliğiyle de ilgi çekicidir. Özellikle bahar aylarında çiğdem ve sümbülleri yaylanın her yerinde görmek mümkün.

EKO TURİZM PROJESİYLE TABİAT PARKI CANLANIYOR

2013 yılında başlatılan Ankara’da Eko Turizm Yükseliyor Projesiyle yaylada eko turizmin canlanması planlanmaktadır. Bütçesini Ankara Kalkınma Ajansı ve Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın karşıladığı projede 4 mevsim uygulanabilir bir turizm anlayışıyla kampçılık, okçuluk, doğa yürüyüşleri yapılarak parkta turizminin canlanması ve doğal güzelliklerinin tanınması amaçlanmaktadır. Bu yaylanın tanınması ve eko turizmin canlanması için bu güzel yaylayı mutlaka görmelisiniz.