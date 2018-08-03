Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ile çocuklarımız geleceğe umutla bakacak

Müze yöneticisi Nurdane Gözaçık “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

Kurulduğu günden bu güne çocukları hem eğiten hem eğlendiren Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde 4-13 yaş grubundaki çocuklara interaktif eğitimler veriliyor. Çocuklar alışılmış eğitim modellerinden farklı olarak oynayarak, eğlenerek, dokunarak öğreniyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde faaliyete geçirdiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 4-13 yaş grubu çocuklar ağırlamaya devam ediyor. Başkan Fethi Yaşar’ın fikriyle 23 Nisan 2017 de Ankaralı çocuklara kazandırılan Evrensel Değerler Müzesi genel müze algısının aksine, çocuklar için interaktif öğrenme ortamları hazırlıyor. Müzede, vahşi yaşamdan bilime, çevreden masallarla doğruluk tiyatrosuna, uzay bilimine kadar birçok alan bulunuyor.

Müze Yöneticisi Nurdane Gözaçık, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ile ilgili bilgiler verdi. Müzenin 23 Nisan 2017 tarihinde hayata geçirildiğini ve öğrencileri misafir etmeye başladığını anlatan Gözaçık, müzede bugüne kadar 25 bine yakın öğrenciyi ağırladıklarını da ekledi. Müzenin interaktif bir müze olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

“Burası interaktif bir müze eğlenerek öğrenerek yaşayarak çocuklarımız 75 dakika boyunca keşif alanlarımızda eğitmen ve öğretmenlerimizin eşliğinde değerler eğitimi veriyoruz. Vahşi Yaşam, Yardım Severlik, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Pinokyo Ve Doğruluk Bilim Merkezi Planetaryum Ve Uzay Merkezi Etkinlik Atölyesi gibi bölümlerimizde çocuklarımız 75 dakika eğitim alıyorlar. Müzemizde sosyal sorumluluk adına projelerimiz oluyor.

Şu güne kadar toplamda 25 bin öğrencimizi misafir ettik. Biz burada rezervasyon şeklinde çalışıyoruz. Şu şekilde sabah 9.00, 10.45, 13.15 ve 15.00 seanslarımız var bu seanslarda en az 10 en fazla 50 çocuğumuzu ağırlıyoruz. Müzemizin günlük kapasitesi aslında 300 çocuk ağırlama imkânımız var.”

Müzede görevli öğretmenlerin hepsinin kendi alanlarında uzman öğretmenler olduğunu söyleyen Gözaçık, “Öğretmenlerimizin hepsi alanında uzman öğretmenler birebir kendileri materyallerini hazırlayarak içerik değişerek hatta ve hatta şöyle bir özelliğimiz var. Müzemize gelen çocuklarımız gelmiş oldukları alanlara tekrar tekrar gelebiliyor. Tamamen materyallerle içerik ve oyunlar değiştirilerek çocuklarımızı tekrar ağırlıyoruz” dedi.

“Çocuklar oyun oynayarak evrensel değerleri öğreniyor”

İnteraktif bir müze olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde aynı zamanda birçok farklı alanda temalar bulunuyor. Temalar hakkında da bilgiler veren Gözaçık, şöyle anlattı:

Vahşi yaşam ve yardımseverlik; Afrika ormanlarında gizemli yolculuk yaparken, acaba neler göreceğiz? Nesilleri tükenmekte olan vahşi hayvanlar bizlerden neler bekliyor? Vahşi hayvanların yaşam alanlarındaki hayatlarını gelin oyunlarla, etkinliklerle birlikte keşfedelim.

Çevre ve Saygı; Her gün soframızda yediğimiz domates, biber gibi sebzeler acaba nasıl yetişiyor? Bu gıdalar sofralarımıza gelinceye kadar nasıl bir yolculuktan geçiyor? Biz insanlar çevremize ne kadar saygılıyız? Yaşadığımız dünyaya ne gibi etkilerimiz oluyor? Tüm bunların cevabını kimi zaman bir iklim bilimci, kimi zaman bir çiftçi olarak gelin birlikte bulalım.

Veterinerlik ve Sevgi: Acaba hayvanlar nasıl hasta oluyor? Sorunlarını ve şikâyetlerini bizlere nasıl anlatıyor? Onları sadece sahiplenmek yeterli mi? Yoksa onlara farklı duygularla bakmak mı gerekiyor? Tüm bu soruların cevabı. Sevgi ve Veterinerlik keşif alanında. Burada bulunan hayvanlarımız çok hasta ve sizlerden onlara ilgi gösterip iyileştirmenizi bekliyorlar.

Entomoloji ve Birlik ;Dünyamızın küçük sakinlerini keşfetmeye hazır mısınız? Bizim kocaman dünyamızı paylaştığımız böcekler de müzemizde sizleri bekliyor. Bazen varlığının farkına bile varamadığımız bu küçük canlılar nasıl besleniyor, doğaya nasıl fayda sağlıyor ve bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Hepsinin cevabını bu bölümde bulabileceksiniz.

Pinokyo ve Doğruluk; Doğruluk ve dürüstlük insan hayatının olmazlarındandır. Biz de bu yüzden hayatın en temel unsurlarından olan doğruluğu anlatmak için bu temayı seçtik. Çocukların eğitim almaları hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Küçük misafirlerimiz değerlerimizi yaşayarak, görerek ve dokunarak öğrenecekler. Böylece geleceğe daha umut dolu bakabilecekler.

Bilim Merkezi; Sizce bilim ne demek, Günlük hayatımızda bilim ne işe yarar? İşte bu soruların cevaplarını bulmak için doğru adrestesiniz. Bilim Merkezimiz araştıran ve sorgulayan siz bilim insanlarını çalışmalar yapmak üzere bekliyor. Bilim Merkezi’mizde yapacağınız birbirinden renkli deneylerle yeni ufuklara yelken açacaksınız. Farklı bilim aletlerini denerken, enerji, ses, ışık, kuvvet gibi bilimsel gerçekleri atölyelerimizde keşfedeceksiniz. Keyifli yolculuğa çıktığınız bu alanlarda, aynı zamanda yaşadığımız dünyanın şifrelerini çözeceksiniz.

Planetaryum ve Uzay Merkezi; Uzay Bilimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen çocuklarımızı da müzemize bekliyoruz. Müzemiz bünyesinde bulunan Planetaryum ve Uzay Merkezi alanında çocuklar 360 derece 3 boyutlu görüntülerle uzayın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya çıkıyorlar. Galaksi de bulunan güneş, ay ve diğer gezegenlere dair tüm bilgileri bu alanda uzman eğitmenler eşliğinde öğreniyorlar.

Etkinlik Atölyesi; Grup halinde birçok renkli etkinliği yapabileceğiniz bu atölyede uzman eğitmenler eşliğinde hem eğlenecek hem de yeni ufuklara yelken açacaksınız. Atölyede yapılan farklı çalışmalarla öğrenciler bazen bir ressam, bazen bir heykeltıraş, bazen de bir arkeolog olup, sanatsal aktivitelerle kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Doğum günleri; Müzemiz bünyesinde bulunan Dino ve Retro temalı kafeler içerisinde misafirlerimiz doğum günü etkinlikleri yapabiliyorlar. Her yaş grubuna hitap eden kafelerimizde çocuklarımız uzun yıllar unutamayacakları doğum günü partileri yaparken, hem de müze turu kapsamında çeşitli konularda bilgi sahibi olabiliyorlar.

Doğum günü partileri için konuklarımızın rezervasyon yaptırmaları yeterli oluyor.

Bu etkinlikleri alanlarında uzman eğitmenlerimizle beraber oyun oynayarak soru sorarak öğreniyorlar. Aslında biz burada çocuklara oyunlar içinde hayattaki temel evrensel değerleri öğretiyoruz. Bilimsel odalarda önlük giyerek yapıyorlar. Drama odalarında eğlenceli bir şekilde oyunlar oynuyorlar. Burada okul müfredatlarına uygun deneyler yapıyorlar, gök bilimi ve uzayla ilgili filim izliyorlar.”

Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ve çocukların tekrar gelmedik istediklerini anlatan Gözaçık, “Bizim burada ziyaretçi defterleri oluşturduk her gelen okulumuzdan ya da bireysel gelen guruplardan ve velilerden görüşler alıyoruz. Şuana kadar çok olumlu müthiş bir geri dönüşüm var. Müzemizi gezen öğrenciler tekrar tekrar gelmek istiyor. Şuan inanın Eylül sonu itibari ile Ekim, Kasım ve Aralık aylarımızın 10.45 seansları şuanda yok diyebilirim. Biz tüm okulları alıyoruz ilçe dışındaki okullarımızda geliyor.

Sadece Yenimahalle deki öğrencilerimiz değil bütün Ankara için büyük bir değer burası. Tabi ki okullarımızın dışında Kur’an kurslarımız, yaz okulları, LÖSEV geldi. Kanserle Barış Derneği’ndeki çocuklarımız geldi. Mülteci çocukları ağırladık. Güdül ilçesindeki köylerimizde yaşayan çocuklarımız geldi. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek bizim için o kadar güzel oluyor. Müzemizi ziyaret eden çocuklarımız buradan çok mutlu ayrılıyorlar. Önemli olan çocuklarımızı burada mutlu edip keşif alanlarımızda güzel keyif almalarıdır” şeklinde konuştu.

Çocuklarımız drama yöntemleriyle öğreniyorlar

Müze olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerine değinen Nurdane Gözaçık, “Bugüne kadar yaklaşık sosyal sorumluluk kapsamında 2 bine yakın çocuk ağırladık. Bunların içinde savaştan kaçan mülteci ailelerin çocukları, LÖSEV gibi birçok kurum ve kuruluştan çocuklarımız geldi bu özel durumları olan çocuklarımız ücretsiz alarak burada güzel zaman geçirmelerini sağladık.

Bu tür çocukları bayramlarda yılbaşı gibi özel günlerde alarak o günü kutlamalarını sağlıyoruz. Bizim için sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Çünkü burası maddi değerler üzerine kurulmuş ticari bir yer değil. Amacımız çocuklara biraz olsun güldürmek ve onları eğlenirken eğitebilmektir. Bu eğitimler çocuklarımızın ufkunu açıyor ve onların vizyonlarını geliştiriyor.

Herhangi bir maddi kaygımız olmadığı için sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz bu güne kadar da 2 bine yakın çocuğumuz sosyal sorumluluk etkinlikleri adı altında eğlenerek öğrendiler. Yaptığımız etkinliklerin sonunda çocukları toplayıp pekiştirme yapıyoruz. Çocuklardan aldığımız geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar okullarda sabahtan akşama kadar bir ders programı içinde çalışıyor. Burada farklı bir ortamda oldukları için algıları açık bir şekilde öğrenmeli daha kolay oluyor. Drama yöntemleriyle öğrettiklerimiz için istedikleri gibi rahat bir şekilde öğreniyorlar.”

Rezervasyon sistemiyle çalıştıklarını aktaran Gözaçık, “Okullar ve diğer kurumlar bizlere https://v2.yenimahalle.bel.tr/muze/ web sayfamızdan, https://www.instagram.com/yenimahallecocukmuzesi/?hl=tr https://www.facebook.com/yenimahallecocukmuzesi/ sosyal medya adreslerimizden ve 0(312) 332 11 75 0(312) 332 11 76 numaralı telefonlarımızdan ulaşabiliyorlar. Çünkü biz müzemizden herkesin yararlanmasını istiyoruz. Özel durumları olan çocuklarımızdan ücret almıyoruz ama okul ve kurslardan öğrenci başına 5 TL sembolik bir ücret alıyoruz. Burası hafta içi beş gün açık hafta sonları kapalı belirli bir eğitim verildiği için çocuklarımızı en az 10’ar kişilik guruplar şeklinde alıyoruz” dedi.

Eğitim ve öğretim amaçlı bir müze eğlendirirken öğretiyor

Müze yöneticisi Nurdane Gözaçık konuşmasına şöyle devam etti: “Burada eğitim veren öğretmenlerimiz her zaman kendini yeniliyor. Her seferinde daha fazla gelişmiş olarak çocuklara nasıl daha faydalı olabiliriz diye bakıyoruz. Çünkü başta da söylediğimiz gibi burası interaktif bir müze ve çocuklarımız burayı gezerken aynı zamanda eğitimde alıyorlar. Tamamen eğitim ve öğrenmek amaçlı bir müze.

Kuruluş Fikri Fethi Yaşar’a ait

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, daha önce buna benzer bir müzeye gidiyor ve gittiğinde orayı çok beğeniyor ve böyle bir yeri Yenimahalle belediyesine kazandırmak için çalışmalara başlıyor. 23 Nisan 2017’de çocuklarımıza çok güzel bir armağan olarak Başkanımızın fikriyle açıldı. Belediyemizin açtığı kreşler, okullarla ve bu müze ile hedef devlet okullarında eğitim gören çocuklarında kolejlerdeki çocuklarla yakın eğitim alması. Bütün çocukların çağdaş bir eğitimle eğitim haklarını birbirine yakın bir şeklide kullanmalarıdır. Biz buraya tüm Ankara’daki çocuklarımızı bekliyoruz. Bütün çocuklarımız müzemizi gelip görsünler.”

Drama eğitmeni Ayşe Aslan: “Bu oda da pinokyo ile beraber burada çocuklarımız yalan söylememeyi ve dürüst olmayı öğreniyorlar. Sonucu ne olursa olsun yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu oyun oynayarak öğreniyorlar önce kukla oluyorlar sonra çocuk ve onlara sorular sorarak kukla olmanın nasıl bir duygu olduğunu yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu anlatıyoruz. Yaşı büyük çocuklarımız sahneye çıkıyor ve tiyatro yapıyorlar bir çoğu hayatlarında ilk kez tiyatro sahnesinde rol alıyor” dedi.

Çocuklar müzede gezegenleri de öğreniyor

Planetaryum ve Uzay Merkezi eğitmeni Ahmet Timur: Bizim burada öğrencilerimize gezegenleri ve evrenimizi anlatmak oluyor bu nu eğlenceli oyunlarla ve kodlamalarla yapıyoruz sine vizyon odamızda yaş guruplarına uygun çizgi filimler izleyerek bunu pekiştiriyorlar.