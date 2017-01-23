TAF kupası, ENKA’nın

Türkiye Atletizm Federasyonu’nca üç yıl önce başlatılan kulüplerararası tek günlük salon yarışması TAF Kupası’nda ENKA bu yıl da erkekler ve kadınların galibi olmayı bildi.

Ancak bu kez erkeklerdeki galibiyeti birincilik sayısı belirledi.

TAF Kupası 2017 yarışmaları İstanbul Ataköy’deki Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu’nda sona erdi.

Erkeklerde 11, kadınlarda altı ekibin katıldığı kupada birincilikleri yine ENKA Kulübü kazandı. Erkekler mücadelesinde ENKA ve Galatasaray 65’er puanla müsabakaları aynı toplamla noktaladı.

Elde edilen birincilik sayılarına bakıldığında Metin Doğu (yüksek atlama), Muammer Demir (uzun atlama), Mustafa Güneş (60m engelli) ve Murat Gündüz (gülle atma) ile dört birincilik yakalayan ENKA, şampiyonluk kupasını kazanan ekip oldu.

1500 metreyi kazanan Levent Ateş ile tek yarış birinciliği alan Galatasaray ikincilikte kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi 57 puanla kupanın üçüncüsü oldu.

Kadınlarda ise yedi yarışmanın altısını kazanıp birinde ikincilik alan ENKA, rahat bir şampiyonluk kazandı.

Yarışmalar sonunda ENKA 41 puanla şampiyon olurken, Beşiktaş 31 puanla ikinci, Anadolu Üniversitesi de 29 puanla üçüncü sırayı elde etti.

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