Ankara’nın soğuğu Sinsin Ateşi ile ısındı

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98’inci yılı, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü işbirliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Atatürk Ankara’da” adlı etkinlikle kutlandı.

Türklerin yiğitlik ve mertlik simgesi olarak bilinen ‘Sinsin’ oyunu ile başlayan kutlamaya, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, eski Bakan Vahit Erdem, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, İşçi Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz da katıldı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi önünde davul zurna ile karşılanan konuklar, yakılan dev ateşin etrafında Sinsin Oyunu oynayan seymenleri izledi.

“İslam ülkeleri içerisinde örnek bir ülkeyiz”

Gecede Başkentlilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98’nci yıldönümünü kutluyoruz. Bunlar önemli mihenk taşları. Biz ne zaman milli duygularımızdan, bizi biz yapan duygularımızdan ayrılırsak, ne zaman milli bayramlarımızı görmezden gelirsek bu ülkeye en büyük ihaneti yapmış oluruz. Biz bugün İslam ülkeleri içerisinde örnek bir ülkeysek, kimse kusura bakmasın bu Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesindedir” dedi.

“Ülkeler başkentleriyle anılır”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yürümeye devam edeceklerini de vurgulayan Yaşar, “Bugün halk çocukları cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat olabiliyorsa bunu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete borçlu. Ülkelerin başkentleri simgedir. Ankara sadece Ankara’da oturanların değil her yurttaşımızın üzerine titremesi gereken, koruması gereken bir şehirdir. Çünkü ülkeler başkentleriyle anılır. Atatürk’ün kurduğu rejim sadece Türkiye’ye değil bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“27 Aralık basit bir karşılama töreni değildir”

Ankara Kulübü Derneği’nin Başkanı Metin Özaslan da 27 Aralık’ın önemine değindi.Özaslan, “27 Aralık öyle basit bir karşılama töreni değildir. 27 Aralık her şeyden önce bir devlet kurma törenidir ve bu töreni yaşatmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve tüm Türk vatandaşlarının boynunun borcudur. Atatürk’ün bize bıraktığı bir miras var, temel miras çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmış bir Türkiye. Bizim ana misyonumuz budur” dedi.

Seymenler ve Bacıerenlerboy gösterdi

Konuşmaların ardından Şef Ali Abacı yönetimindeki Ankara Kulübü Derneği Türk Halk Müziği topluluğu Ankara yöresine ait birbirinden güzel şarkı ve türküleri seymenlerin ve bacıerenlerin gösterisi eşliğinde söyledi.

Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan konserin ardından, Ankara Kulübü Yaşayan Çınar Seymenlere ve Kurutuluş Savaşı’na katkıda bulunan ailelere Seymen Plaketi verdi.

Ülkenin kurtuluş sürecinde eşsiz hizmetleri olan Çanakkale Savaşı Gazisi Merhum Mehmet Çavuş ve kardeşi Merhum İbrahim Efe de plakete layık görüldü.Plaketi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mehmet Çavuş’un torunu Ceyhan Mumcu’ya takdim etti.